Dictan un mes de cárcel contra Gabriela Pachana por mensaje en X

Gabriela Panchana, activista y comunicadora política, fue sentenciada el 27 de julio de 2026 a un mes de cárcel por un mensaje publicado en la red social X sobre el caso de la muerte de Monika Silva.

Gabriela Panchana recibe un mes de cárcel por mensaje en X

El juez José Intriago Williams, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, dictó una condena de 30 días de prisión y ordenó que ofreciera disculpas públicas.

En la publicación, Panchana pedía esclarecer el caso de Monika Silva y mencionaba que entregó información a la Embajada de Estados Unidos sobre una empresa ecuatoriana.

Entonces, un abogado respondió a la publicación y se inició una discusión a través de X, el pasado 9 de junio.

Reacción de Gabriela Panchana

La activista manifestó que fue condenada por “un tuit que supuestamente contiene injuria calumniosa”.

Además, destacó que “todo el proceso – testigos, peritos, alegatos y sentencia – se resolvió en una sola jornada de seis horas y 40 minutos”.

Contexto social y judicial

Panchana también mencionó que el caso de Monika Silva sigue sin un solo detenido. En su carta pública, criticó la rapidez con la que se juzgó su opinión en comparación con otros casos graves en el país.

Asimismo, señaló que organizaciones y personas que solicitaron observar la audiencia no pudieron ingresar ni de forma pública ni telemática.

La reacción

“Hoy fui sentenciada a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por una publicación en X. No por una amenaza. No por una calumnia. Por una opinión”, dijo Panchana.

Y agregó: “Este caso no trata solo sobre mí. Trata sobre lo que ocurre cuando la justicia penaliza la expresión y convierte el derecho a opinar en un riesgo”.

Gabriela Panchana rechazó la decisión judicial y anunció que la enfrentará “con todos los recursos” que la ley le reconoce.

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