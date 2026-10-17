Más de 27 archivos con supuesto material infantil fueron decomisados en Manta

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Más de 27 archivos con supuesto contenido de manterial infantil fueron decomisados en un imueble en Manta, provincia de Manabí. Por este caso, la Policía Nacional informó este 17 de octubre de 2026 sobre la aprehensión de un hombre investigado por su presunta vinculación.

De acuerdo con la institución, la intervención se realizó mediante labores investigativas que permitieron identificar un inmueble donde se ejecutó un allanamiento como parte de las diligencias del caso.

Dispositivos electrónicos fueron incautados

Durante el operativo, los agentes decomisaron varios equipos electrónicos que serán sometidos a pericias técnicas dentro de la investigación por supuesto delito de pornografía infantil.

Entre los indicios levantados constan un iPad, un CPU, un dispositivo móvil, una memoria USB y más de 27 archivos que, según la Policía, corresponden a material de abuso sexual infantil.

Sospechoso quedó a órdenes de la autoridad competente

La institución señaló que el aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para el desarrollo de las audiencias y procedimientos establecidos en la ley.

Las evidencias recopiladas durante el allanamiento formarán parte de las investigaciones que buscan determinar la responsabilidad del sospechoso en este caso.

Policía mantiene acciones contra delitos que afectan a menores

Las autoridades indicaron que continúan ejecutando operativos para combatir delitos relacionados con la explotación y el abuso de niños, niñas y adolescentes en el país.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que vulucre posibles vulneraciones de derechos de menores de edad, a fin de facilitar la actuación de las entidades competentes

Supuesto caso de material infantil en Manta; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en el operativo policial realizado en Manta el 17 de octubre de 2026? La Policía Nacional aprehendió a un hombre investigado por su presunta vinculación con un caso de pornografía infantil y decomisó más de 27 archivos con material de abuso sexual infantil en un inmueble de Manta, Manabí.

La intervención se realizó tras labores investigativas que permitieron identificar el inmueble y ejecutar un allanamiento. Las evidencias recopiladas serán parte del proceso para esclarecer los hechos. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía durante el allanamiento en Manta? Los agentes incautaron un iPad, un CPU, un dispositivo móvil, una memoria USB y más de 27 archivos que, según la Policía, corresponden a material de abuso sexual infantil.

Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias técnicas para aportar información a la investigación y determinar la posible responsabilidad del sospechoso. ❓ ¿Qué pasó con el hombre aprehendido por el caso de pornografía infantil en Manta? El hombre aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La Policía informó sobre la aprehensión el 17 de octubre de 2026. La investigación busca determinar la responsabilidad del sospechoso a partir de los indicios recopilados durante el allanamiento. ❓ ¿Dónde se encontraron los archivos de material de abuso sexual infantil decomisados en Manabí? Los archivos fueron encontrados en un inmueble allanado por la Policía Nacional en Manta, provincia de Manabí.

El operativo se ejecutó como parte de una investigación policial. Además de los archivos, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos que serán analizados mediante pericias técnicas. ❓ ¿Cómo denuncia la ciudadanía posibles casos de abuso o explotación sexual infantil en Ecuador? La ciudadanía puede reportar posibles casos ante la Policía Nacional o las autoridades competentes La Policía Nacional reiteró el llamado a denunciar hechos que puedan vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas alertas pueden contribuir a que las instituciones competentes actúen frente a posibles delitos de abuso y explotación sexual infantil.

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