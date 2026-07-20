Desmantelan sistema clandestino de videovigilancia en Guayaquil

Un presuntosistema de videovigilancia clandestino fue desmantelado por las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través de la Armada del Ecuador, en el sector Voluntad de Dios, ubicado al noroeste de Guayaquil. Esta intervención se realizó como parte de una operación de seguridad ciudadana.

Detalles de la operación

Los dispositivos de videovigilancia fueron hallados instalados de manera clandestina en predios particulares. Las operaciones de patrullaje y la información proporcionada por los moradores del sector permitieron determinar la ubicación exacta de estos equipos.

Cámaras retiradas y su posible uso

Como resultado de la intervención, las autoridades localizaron y retiraron dos cámaras de videovigilancia tipo domo con cobertura de 360 grados.

Estos dispositivos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones y procedimientos correspondientes. Los uniformados presumen que estos equipos eran utilizados para monitorear los desplazamientos de las patrullas militares y alertar sobre su presencia.

Acciones permanentes para la seguridad ciudadana

Las acciones realizadas forman parte de las operaciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas para afectar las capacidades logísticas y de vigilancia de las estructuras delictivas. Además, buscan prevenir actividades ilícitas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Objetivo de la operación militar

La operación militar estaba orientada a combatir las actividades ilícitas que realizan las estructuras delictivas organizadas en el país. Con este tipo de intervenciones, se busca garantizar un entorno más seguro para los ciudadanos.

En mayo, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que retiró 44 dispositivos de videovigilancia instalados de manera irregular en varios sectores del norte y sur de Guayaquil. Las intervenciones se ejecutaron en sectores como Isla Trinitaria, La Fragata, Martha de Roldós y Mapasingue. Durante las intervenciones, las autoridades identificaron el uso de este sistemas clandestinos para monitorear movimientos de las fuerzas del orden y para actividades ilícitas.



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