Desaparece Ruth Medina, hermana de uno de los menores del caso Las Malvinas

Se encuentra desaparecida la menor Ruth Kataleya Medina Lajones, hermana de uno de los cuatro menores del caso Las Malvinas. Su desaparición fue reportada el 29 de julio de 2026, en Guayaquil.

El anuncio de su desaparición fue anunciada este martes 4 de agosto de 2026 por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

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MEDINA LAJONES RUTH KATALEYA fue reportada como desaparecida el 29 de julio de 2026, en Guayaquil.



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Tu información puede ser clave para… pic.twitter.com/uEGl7y0401 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 4, 2026

La última vez que fue vista

La adolescente de 16 años fue vista por última vez alrededor de las 13:00 del miércoles 29 de julio de 2026 en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil, cuando caminaba con dirección a su colegio. Según los reportes, la menor vestía el uniforme de la institución que consistía en una blusa y falda de color azul.

Cualquier información relacionada a su paradero puede realizarse al 1800 335486. La Fiscalía promete absoluta confidencialidad.

Medina es hermana de Steven Medina, uno de los menores brutalmente asesinados en diciembre de 2024, y cuyo caso fue bautizado como Las Malvinas.

Caso Las Malvinas

Los menores de edad Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar tras una alerta por un presunto robo.

Los restos se hallaron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un sector agreste de Taura, a 11 kilómetros del centro poblado.

Una hermana asesinada

El pasado 1 de mayo Adriana Arroyo Ayoví, de 21 años, también hermana del menor, fue asesinada en Guayaquil. Según versiones preliminares, Adriana Arroyo salió a comprar con una amiga en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

De regreso, se quedó conversando en la puerta de su casa cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron. Uno de ellos se bajó del automotor y le disparó en varias ocasiones.



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