Decomisan 400 kilos de marihuana en Tulcán y captura a cinco personas

La Policía decomisó 400 kilogramos de marihuana, equivalentes a unas 800 000 dosis, durante un operativo ejecutado en la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, informó este jueves 27 de agosto de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

El decomiso de 400 kilos de marihuana y la captura de cinco personas en Tulcán, Carchi

Según la información difundida por el funcionario en sus redes sociales, durante la intervención cinco personas fueron capturadas en flagrancia. La droga incautada en Tulcán, Carchi, de acuerdo con el reporte, fue retirada del mercado nacional.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el debido proceso.

Además de la marihuana, los agentes decomisaron como evidencias una camioneta, dos motocicletas y cinco teléfonos celulares.

Operativo se realizó en Tulcán

El procedimiento se desarrolló en Tulcán, ciudad ubicada en la frontera norte de Ecuador con Colombia. La operación permitió identificar y detener a las cinco personas que, según la información oficial, se encontraban en posesión de los 400 kilogramos de marihuana.

La Policía continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias relacionadas con el traslado y comercialización de la sustancia.

Ecuador y el tráfico de drogas

Ecuador es considerado un importante punto de tránsito para el tráfico internacional de drogas debido a su ubicación entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, además de su salida al océano Pacífico y la presencia de puertos como Guayaquil.

Según la información proporcionada, el país decomisa alrededor de 200 toneladas de drogas al año desde 2021, principalmente cocaína. En 2024 se registró un récord histórico de cerca de 300 toneladas decomisadas.

La droga que atraviesa Ecuador tiene como principales destinos Europa y Norteamérica, de acuerdo con el contexto entregado.

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