Decomisan 2 500 galones de combustible sustraídos del poliducto en Santo Domingo

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Una alerta de baja presión en uno de los poliductos de Ecuador permitió que el Bloque de Seguridad, junto con personal del Ejército Ecuatoriano, actuara en el sector Chila, en Santo Domingo. La reacción llevó al decomiso de 2 500 galones de combustible, sustraídos mediante una conexión clandestina instalada por desconocidos. Así lo informó el Ministerio de Defensa, este viernes, 28 de noviembre de 2025.

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Decomisan combustible sustraído de poliducto de Santo Domingo

Los militares llegaron al punto tras detectar la irregularidad en el sistema. Varias personas huyeron al notar la presencia uniformada y abandonaron un vehículo tipo tanquero, que permanecía conectado al poliducto a través de una manguera industrial de alta presión. El equipo militar aseguró la zona para evitar riesgos y preservar las evidencias.

Durante la intervención, los uniformados encontraron una perforación clandestina en el poliducto, presuntamente utilizada para extraer el combustible.

También hallaron una válvula de alta presión y una manguera de gran extensión que permitía el trasvase hacia el tanquero. Las autoridades retiraron los equipos y coordinaron el manejo del combustible decomisado para prevenir incidentes ambientales o de seguridad.

Operaciones por el tráfico de combustible

El Bloque de Seguridad destacó que este tipo de operaciones forma parte del esfuerzo nacional para combatir el tráfico de combustible, una actividad delictiva que representa pérdidas económicas para el Estado y riesgos para las comunidades que viven cerca de la infraestructura petrolera.

Las instituciones insistieron en que mantienen controles permanentes para detectar perforaciones, conexiones ilegales y la presencia de bandas dedicadas al robo de derivados.