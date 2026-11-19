Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho (David Isaías Jacho Chicaiza), acudió libre y voluntariamente a la sede del organismo en Quito para entregarse a las autoridades, luego de que se dictara prisión preventiva en su contra. Tras su llegada, agentes de la Policía Nacional ejecutaron el procedimiento de aprehensión, le leyeron sus derechos constitucionales y dispusieron su traslado hacia la Cárcel No. 4 de la capital.

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¿Por qué se dictó prisión preventiva contra David Jacho?

La orden de prisión preventiva contra David Jacho fue emitida pasadas las 22:00 del miércoles 18 de noviembre de 2026, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía General del Estado. Durante la diligencia, a la que acudió el fiscal general encargado Leonardo Alarcón, el Ministerio Público argumentó que el procesado había incumplido la disposición judicial de portar el dispositivo de vigilancia electrónica.

Previo a esta resolución, desde diciembre de 2025, David Jacho cumplía medidas alternativas a la cárcel que incluían el uso obligatorio de grillete electrónico, presentaciones periódicas cada 15 días ante una autoridad judicial y la prohibición de salida del país.

Asimismo, se mantenía vigente la retención de 5 640 dólares de sus cuentas bancarias y medidas de protección que le impedían acercarse o intimidar a la denunciante y a los testigos.

¿Qué declaró David Jacho antes de ser trasladado a la Cárcel No. 4?

Antes de su traslado penitenciario, David Jacho afirmó ser inocente y sostuvo que decidió no huir porque “el que nada debe, nada teme”. El exmagistrado aseguró que es falso que se haya negado a cambiar el grillete o que no haya pagado por su uso, señalando que solicitó un diferimiento de pago que fue aprobado y que se encuentra al día con las cuotas correspondientes.

En ese sentido, cuestionó que en Ecuador se dicte “prisión por deudas” y calificó la resolución del juez como parcializada y arbitraria, razón por la cual anunció la presentación de una acción de habeas corpus y responsabilizó al Estado por su integridad y la de su familia.

Además, denunció que el proceso en su contra responde a una persecución de grupos de poder con intereses en causas millonarias de personajes políticos que tramitaba en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional.

Según su testimonio, recibió amenazas, intentos de soborno y presiones para manipular sorteos, alterar agendas de audiencias y emitir fallos favorables. Al ser consultado sobre quiénes integrarían esos grupos, indicó que se trata de personas hoy sentenciadas en casos emblemáticos como Independencia Judicial, Sacha o Plaga, y mencionó supuestos vínculos entre los abogados de la denunciante, sectores del Consejo de la Judicatura y el exvocal Mario Godoy junto con Diego Chimbo.

La versión de su abogado sobre el grillete y el diferimiento de pago

El abogado defensor Diego Pozo Torres explicó que la tarde de este jueves presentaron un escrito solicitando día, hora y lugar para que David Jacho se entregara voluntariamente, pero al no recibir respuesta por correo electrónico de la Policía, del SNAI ni de la Judicatura, decidieron acudir directamente a la Corte Nacional.

El abogado Pozo calificó la prisión preventiva como arbitraria y desproporcionada, y afirmó que su defendido nunca se quitó ni dejó de cargar el grillete electrónico, permaneciendo bajo vigilancia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Según detalló, en mayo de 2026 el SNAI emitió una resolución interna para cambiar dispositivos y cobrar un valor de mantenimiento, disposición que nunca fue notificada formalmente al exjuez. Aun así, indicó que David Jacho se cambió el equipo el 15 de septiembre, solicitó un diferimiento de pago aprobado el 21 de octubre y ya canceló dos facturas emitidas.

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Antecedentes de la denuncia y destitución en la Judicatura

El expediente contra David Jacho se originó en julio de 2025, cuando una asistente administrativa que laboró en su despacho de la Corte Nacional entre 2024 y 2025 presentó su renuncia al cargo. En el documento de dimisión, la funcionaria dejó constancia de que su salida respondía a una situación de supuesto acoso sexual por parte de su jefe inmediato.

A raíz de la denuncia, el exmagistrado fue suspendido temporalmente por tres meses a finales de julio de 2025 y en septiembre se instauró un sumario disciplinario. Posteriormente, en noviembre de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituirlo por unanimidad y remitió el expediente a la Fiscalía para el inicio de la investigación penal, delito que en la legislación ecuatoriana contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años.