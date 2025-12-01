En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se dictaron medidas en contra del exjuez nacional, David J., procesado por el presunto delito de acoso sexual, este lunes 1 de diciembre de 2025; el juez ya fue destituido de su cargo, tras un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura.

Medidas contra exjuez nacional acusado de presunto acoso sexual

En la CNJ se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el exconjuez nacional, David J., por el presunto delito de acoso sexual, este lunes.

Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez dicta presentación periódica cada 15 días en la CNJ.

Además, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico para David J..

También ordenó la retención de cuentas del exconjuez procesado, por un monto de 5 640 dólares.

Finalmente, ratificó las medidas de protección a favor de la víctima.

Denuncia contra el exjuez nacional por presunto acoso sexual y destitución del Consejo de la Judicatura

El 7 de noviembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió destituir de su cargo al conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David J., tras una investigación por acoso sexual en su contra, por unanimidad.

Denuncia e investigación disciplinaria

El 2 de julio de 2025, una asistente administrativa de la CNJ presentó su renuncia y, en el mismo escrito, denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, el conjuez sancionado.

El CJ inició una investigación interna y, el 21 de julio, el funcionario fue suspendido por tres meses sin sueldo.

Posteriormente, el 11 de septiembre, se abrió un sumario disciplinario para determinar su responsabilidad.

Veeduría técnico-jurídica y debido proceso

El 16 de octubre de 2025 se conformó una veeduría técnico-jurídica para que analice el caso.

La veeduría concluyó que, en el procedimiento administrativo, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en la tramitación.

Además, señaló que el conjuez tuvo pleno acceso al expediente, conoció los hechos que se le imputaban y pudo ejercer su defensa, presentando impugnaciones y alegatos.

Pruebas y decisión final

Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación jerárquica con la víctima y compartía espacios laborales comunes.

Se constató que la afectada alertó a un compañero de trabajo mediante mensajes de auxilio (S.O.S) sobre la situación de violencia sexual que enfrentaba.

Con base en estos elementos, el Consejo de la Judicatura destituyó al conjuez.

Además, remitió el expediente de este caso a la Fiscalía, parra que se inicien las acciones penales correspondientes.

Informe externo: Corte Nacional de Justicia