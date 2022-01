Daniel Salcedo seguirá recluido en la Cárcel 4 de Quito

Redacción Seguridad

La decisión judicial fue unánime. El Tribunal, conformado por José Poveda, Carlos González y Fabiola Gallardo, negó el pedido de hábeas corpus solicitado por la defensa de Daniel Salcedo. El fallo se emitió este martes 18 de enero del 2022 durante una audiencia en la Corte de Justicia del Guayas.

Con ese recurso legal, Daniel Salcedo buscaba salir de la Cárcel 4 de Quito, donde se encuentra recluido. Su objetivo era cumplir arresto domiciliario.

Según su abogado Cristhian Romero, la orden de prisión preventiva, que pesa sobre su cliente, ya caducó.

Además, para sustentar el pedido de hábeas corpus, el abogado de Salcedo dijo que su defendido habría recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, el pasado 13 de enero del 2022.

Los magistrados señalaron que no procedía el hábeas corpus porque “la prisión preventiva no ha caducado”. Además, los jueces aseguraron que las presuntas amenazas no son un argumento suficiente, pues Salcedo está recluido en una de las cárceles más seguras.

Por lo tanto, deberá continuar recluido en la Cárcel 4 de Quito. Él tiene tres sentencias de primera instancia por los delitos peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Además, está procesado por delincuencia organizada.

Por ejemplo, el 5 de julio del 2021, fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Los Ceibos del IESS.

Además, en diciembre del año pasado, un Tribunal de Guayaquil le impuso una pena de cuatro años de prisión por el delito de fraude procesal, que se derivó del accidente de una avioneta en la zona fronteriza de Tumbes (Perú).

El pasado 14 de enero del 2022, la Fiscalía se pronunció sobre el pedido de hábeas corpus aduciendo la caducidad de la prisión preventiva. “La defensa de Daniel Salcedo intenta desconocer lo señalado en el artículo 541, numeral 3 del COIP: el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán los plazos”, señaló la entidad investigadora.

Según un reporte de la Corte de Justicia del Guayas, Daniel Salcedo ha presentado hasta el momento nueve hábeas corpus “de los cuales el mismo accionante ha desistido y otros han sido negados”.