Dalton Narváez y Alexandra Arce, exalcaldes de Durán, fueron sentenciados por peculado

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Alexandra Arce y Dalton Narváez, exalcaldes de Durán, en Guayas, fueron sentenciados por peculado la tarde de este martes 6 de enero de 2026.

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La sentencia contra los exalcaldes de Durán, Alexandra Arce y Dalton Narváez por peculado

La tarde de este martes, se reinstaló en Guayas la audiencia de juicio contra Alexandra Arce y Dalton Narváez, exalcaldes de Durán, y otros 11 procesados, por presunto peculado.

Arce también fue asambleísta por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC).

El caso

La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio que señala un supuesto perjuicio de 40 millones de dólares al Estado ecuatoriano debido a irregularidades en la contratación para la conducción de agua potable desde la parroquia El Chobo, en Milagro, hasta Durán.

La investigación apunta a que los contratos, firmados durante las gestiones de Arce (2014-2019) y Narváez (2019-2023), generaron sobrecostos millonarios y dejaron una obra inconclusa, sin funcionalidad.

Irregularidades en contratos de agua potable

La Fiscalía reveló que el proyecto, presupuestado inicialmente en 21,5 millones de dólares, alcanzó un costo de 39,9 millones, de los cuales la empresa Eseico S.A. recibió 31 millones por una obra que no opera.

Los contratos, suscritos por Alexandra Arce en 2014 y complementados en 2017, presentaron supuetas anomalías como estudios desactualizados y falta de calificación de oferentes.

Por su parte, Dalton Narváez enfrenta cargos por no declarar la paralización de la obra en 2019, acción que postergó hasta 2021, lo que agravó el perjuicio económico.

El Banco de Desarrollo del Ecuador exigió al Municipio de Durán la devolución de 23,2 millones de dólares tras la terminación unilateral de los convenios de financiamiento.

La sentencia

La Sala Penal dictó sentencia condenatoria de 13 años de prisión para Narváez y Arce por presunto peculado, relacionado con contratos de agua potable para Durán.

La Policía detuvo a Narváez en Bogotá y le deportó de Colombia el 8 de enero de 2025, fecha desde la que se encontraba en prisión.

Información extra: Durán

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