El 16 de marzo de 2025, Mónica Páez, de 70 años, fue asesinada a tiros cuando llegaba a una iglesia en el norte de Quito. Lo que en un inicio parecía un sicariato común, terminó revelando una trama familiar macabra, la orden del crimen salió desde la cárcel de El Inca.

El autor intelectual y la traición a Mónica Páez

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía identificaron como responsable intelectual a su propio hijo, Bolívar A., condenado en 2023 a 22 años de prisión por violación contra su hijastra. Desde su celda, logró coordinar el asesinato con apoyo de sus hijos, quienes eran nietos de la víctima.

Uno de ellos, Juan Francisco, vivía con Mónica y fue quien habría entregado detalles de su rutina diaria. Al ser detenido, tenía en su poder un acta de defunción falsa y sellos notariales, con los que buscaba apropiarse de los bienes de su abuela.

¿Cómo se ejecutó el crimen contra Mónica Páez?

Las cámaras de seguridad registraron a dos mujeres que vigilaban el vehículo de Mónica minutos antes del crimen. Tras confirmar su identidad, hicieron una llamada y poco después dos sicarios en moto dispararon cinco veces contra la mujer.

Posteriormente, las mujeres retiraron dinero de un cajero y subieron a un vehículo conducido por un hombre que, según la investigación, no sabía de la ejecución. La Policía identificó al sicario como Jonier A., pareja de una de las mujeres. Lo vincularon al hecho cuando lo detuvieron por tráfico de drogas.

El testimonio de J. P., una mujer cercana al grupo, resultó clave. Ella aseguró haber escuchado la planificación, prestó su cuenta bancaria para los movimientos financieros y entregó detalles a la Fiscalía.

Motivo económico y detenidos

Según los familiares de la víctima, el motivo fue económico. Mónica Páez era propietaria de varios bienes y su hijo buscaba acceder a ellos desde prisión, utilizando a sus propios hijos como intermediarios.

Hasta el momento, están detenidos Bolívar A., Juan Francisco A., Jonier A., J. P. y las dos mujeres implicadas. El otro nieto, José Daniel A., permanece prófugo con orden de captura internacional. El conductor del vehículo continúa bajo investigación.

