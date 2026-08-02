Creadores de contenido y artistas de Chone fueron atacados a tiros en la vía Salitre

Un grupo de artistas y creadores de contenido de Chone fue atacado a tiros durante la madrugada del sábado 1 de agosto de 2026. Este incidente ocurrió mientras se movilizaban por la vía a Salitre, cerca de Arena Park, en Samborondón.

Los ocupantes viajaban en una camioneta Cadillac de alta gama perteneciente a Kasterwey Network. Durante el ataque, una persona murió y varias resultaron heridas.

El grupo salía de un evento musical

El ataque sucedió después de que los integrantes de Kasterwey Network y Kasterwey Music participaron en “Despechados”, un evento realizado como homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez.

Según los primeros reportes, sujetos armados interceptaron la camioneta y dispararon contra sus ocupantes, quienes incluían artistas, creadores de contenido y miembros del equipo de producción.

Víctimas del ataque

La víctima mortal fue identificada como Rider Endara, integrante del equipo de Kasterwey Network. Entre los heridos se encuentran el cantante Ismael Alcívar y el creador de contenido Arturo, conocido como “3 Patas”.

Ismael Alcívar permanece hospitalizado bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

Reacciones y apoyo a los afectados

Kasterwey Music informó que Ismael Alcívar recibe atención médica. La productora destacó: “Ismael es un joven artista que, gracias a su talento, humildad y perseverancia, se ha ganado el cariño y el respeto del público ecuatoriano”.

Además, familiares, amigos y allegados participaron en una cadena de oración por la recuperación de los afectados, agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas desde Chone y otras localidades.

Investigación policial en curso

Agentes de unidades especializadas iniciaron las diligencias para recopilar indicios, reconstruir la ruta de la camioneta y revisar posibles cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Las autoridades deberán determinar el motivo del ataque, cuántas personas participaron y si alguno de los ocupantes era el objetivo directo.

Ataque armado a creadores de contenido y artistas de Chone; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con los artistas y creadores de contenido de Chone? El grupo fue atacado a tiros durante la madrugada del sábado 1 de agosto de 2026, cuando se movilizaba por la vía a Salitre, cerca de Arena Park, en Samborondón.

Los ocupantes viajaban en una camioneta de Kasterwey Network. Una persona murió y varias resultaron heridas. ❓¿Quién murió en el ataque armado ocurrido en la vía a Salitre? La víctima mortal fue identificada como Rider Endara, integrante del equipo de Kasterwey Network.

El ataque ocurrió después de que el grupo participara en “Despechados”, un evento musical realizado en homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez. ❓¿Quiénes resultaron heridos durante el ataque? Entre los heridos se encuentran el cantante Ismael Alcívar y el creador de contenido Arturo, conocido como “3 Patas”.

La cifra definitiva de lesionados no ha sido precisada oficialmente, aunque publicaciones de familiares y allegados mencionan tres personas heridas. ❓¿Cuál es el estado de salud de Ismael Alcívar? Kasterwey Music informó que Ismael Alcívar permanece hospitalizado, bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

Familiares, amigos y allegados organizaron una cadena de oración y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas. ❓¿Qué investiga la Policía sobre el ataque? Las unidades especializadas recopilan indicios, reconstruyen la ruta de la camioneta y revisan posibles cámaras de seguridad del sector.

Las autoridades deberán establecer el motivo del ataque, cuántas personas participaron y si alguno de los ocupantes era el objetivo directo. Hasta el cierre de la información no se habían anunciado detenciones.

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