Condenan a 40 años a hombre que mató a su padre y sobrino

Un tribunal de garantías penales en Esmeraldas impuso la pena máxima de 40 años de cárcel a un sujeto por el doble asesinato cometido en Quinindé en 2025.

Más noticias

La sentencia en Esmeraldas

El tribunal dictó sentencia condenatoria contra William José O. S., al hallarlo responsable del asesinato de su padre y su sobrino de siete años. El procesado cumplirá una pena de 40 años de privación de libertad tras el juicio por el doble crimen perpetrado en el recinto Santa Rosa, del cantón Quinindé.

Además de la reclusión, el fallo incluye una multa de 2 000 salarios básicos unificados y el pago de 120 000 dólares como reparación integral a los familiares de las víctimas.

Detalle de los hechos

El suceso ocurrió el 13 de marzo de 2025. Según los hechos expuestos por la Fiscalía, el sentenciado irrumpió en una vivienda y atacó con un machete a su sobrino, quien dormía en un colchón.

Lea también: Tres sentenciados a 13 años de prisión por extorsión en Quito

Las heridas causadas por el arma blanca provocaron el desmembramiento del menor. Ante la intervención del abuelo del niño, un hombre de 52 años que intentó proteger a su nieto, el atacante le propinó un corte en el rostro que afectó la arteria carótida y la vena yugular, causándole la muerte por hemorragia.

El agresor también intentó herir a otros familiares, quienes lograron refugiarse para evitar ser víctimas del ataque.

Pruebas y alegatos en el juicio

Para sustentar la acusación por el delito de asesinato tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía presentó testimonios clave.

Estos incluyeron las versiones de peritos de inspección ocular técnica, agentes de la Dinased, médicos legistas y genetistas forenses. Asimismo, los hermanos del procesado rindieron testimonio al haber presenciado el ataque.

No deje de leer: Dos sentenciados en Quito por tráfico de drogas con ‘delivery’

En su intervención ante el tribunal, el ahora sentenciado admitió haber cometido el ataque contra el niño, argumentando que lo confundió con un “enemigo” y alegó encontrarse bajo los efectos de sustancias durante el incidente.

Tras la valoración de las pruebas, los jueces también ordenaron la interdicción del sentenciado y la suspensión de sus derechos de participación política mientras se mantenga vigente la condena.

Informe extra: Asesinato

Te recomendamos