Combustible, explosivos y cilindros de GLP fueron decomisados en operativos militares

190 cilindros de GLP fueron hallados en una embarcación en la provincia de Esmeraldas. Foto: Armada del Ecuador

Juan Carlos Holguín

Las Fuerzas Armadas efectuaron operativos en varias zonas del país, que permitieron la incautación de combustible, explosivos y cilindros de GLP.

En una de las operaciones, la Armada del Ecuador detuvo a tres personas que viajaban en una embarcación con combustible de dudosa procedencia. El operativo se cumplió a las 16:30 del sábado 20 de agosto de 2022.

Según el reporte del Subcomando de Guardacostas Centro, frente a la playa de Santa Marianita (Manabí) la Lancha Guardacostas Río Jubones interceptó la embarcación de nombre ‘Regalo de Dios II, durante un patrullaje planificado.

En la nave, de matrícula B-04-10210, iban los tres ciudadanos, quienes transportaban 20 tanques de combustible que no pudieron ser justificados. Las personas no contaban con los documentos estatutarios correspondientes y además, no tenían artes de pesca.

Una vez finalizada la inspección, el personal naval procedió a trasladar a la embarcación, junto con su tripulación y evidencia hasta la Estación Guardacostas Fija de Manta. Aquí se hizo la entrega a las autoridades competentes para su judicialización.

En otro operativo, elementos de las Fuerzas Armadas del Ecuador requisaron un camión en la Y de Santa Ana, en Morona Santiago. En el vehículo fueron hallados 2 400 galones de gasolina y 1 200 de diésel. Al no contar con la documentación habilitante, el combustible fue decomisado.

GLP y explosivos

Por otra parte, la Armada del Ecuador entregó más detalles sobre el operativo que permitió el decomiso de un cargamento de cilindros de GLP en el sector de Limones, provincia de Esmeraldas. El operativo se cumplió en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Esmeraldas’.

Las autoridades detectaron una embarcación con 190 cilindros de GLP que se encontraba cerca de la ribera.

en el sector de Limones. Cuatro personas estaban en el sitio, pero al detectar el acercamiento de las lanchas militares, se lanzaron al agua y huyeron por tierra.

La embarcación fue retenida. Luego de ello, las autoridades montaron un operativo para verificar que no hubieran trampas explosivas en la misma.

Mientras que en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, las FF.AA. realizaron operaciones de vigilancia y reconocimiento de los espacios terrestres. Esto permitió el decomiso del siguiente material, utilizado para la minería ilegal:

Seis tacos de nitrato de amonio, 10 tacos de explosivos, cinco metros de cordón detonante, 11 metros de mecha lenta y 462 sacos de material mineralizado.