Las autoridades colombianas capturaron en el norte de Santander a seis integrantes de una red de tráfico de migrantes. Ellos se dedicaban al transporte ilegal de personas indocumentadas.

La investigación determinó que esta organización criminal operaba rutas irregulares desde el noreste colombiano hacia la frontera con Ecuador. Además, hacia otras regiones estratégicas usadas en la migración irregular sudamericana, según una publicación de EFE.

Más noticias

Engaños en terminales y falsas agencias de viaje

Según la Fiscalía, los implicados captaban a sus víctimas en las terminales de transporte de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios.

Luego las trasladaban a agencias de viajes fraudulentas. Les ofrecían paquetes turísticos falsos con supuestos traslados en autobuses hacia Quito, Lima y ciudades de Chile, una promesa de migración segura que nunca se cumplía.

Promesas falsas y documentos sin validez

Los paquetes ilegales para migrantes incluían hospedaje, alimentación, tarjetas SIM, acompañamiento de guías y documentos para evadir controles policiales y migratorios.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que estos papeles migratorios eran falsos o extemporáneos, sin ningún valor legal, lo que agravó el delito de tráfico de personas y expuso a los migrantes a mayores riesgos.

Migrantes abandonados en la frontera con Ecuador

La investigación estableció que, en un año y medio, la red movilizó a 222 personas, entre ellas 27 menores de edad, en el marco de la crisis migratoria regional.

Gran parte de los migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron abandonados en la frontera colombo-ecuatoriana o en la región del Urabá, sin completar ni la mitad del trayecto prometido hacia destinos internacionales.

Medidas judiciales y contexto migratorio regional

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.

Un juez ordenó prisión preventiva para cinco procesados y arresto domiciliario para uno. Colombia cumple un rol clave en la ruta migratoria continental, especialmente por el paso hacia la selva del Darién, aunque el flujo ha disminuido tras el retorno de Donald Trump al poder.

Te recomendamos