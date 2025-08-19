La administración de Donald Trump amplió su estrategia migratoria al buscar acuerdos con varios países para recibir migrantes deportados que no son sus propios ciudadanos. Según documentos internos obtenidos por CBS News, Estados Unidos solicitó a Ecuador evaluar la posibilidad de aceptar migrantes expulsados desde territorio estadounidense.

Honduras y Uganda ya firmaron convenios

Los documentos señalan que Uganda, en África Oriental, aceptó recibir deportados de otros países siempre que no tengan antecedentes penales. Honduras, por su parte, también acordó recibir migrantes, incluidas familias con niños, aunque en cantidades limitadas.

Ambos acuerdos se sustentan en la figura de “tercer país seguro”, que permite redirigir solicitantes de asilo a naciones donde puedan presentar sus reclamos de protección.

De acuerdo con CBS News, Ecuador figura entre los países contactados por Estados Unidos en el marco de esta ofensiva migratoria. Hasta ahora, no existen detalles públicos sobre una respuesta oficial del Gobierno ecuatoriano.

Un alto funcionario del Departamento de Estado evitó confirmar las negociaciones, pero aseguró que se apoyan todas las medidas para reforzar la política de seguridad interna a través de la expulsión de inmigrantes ilegales.

Antecedentes en la región

En meses anteriores, Washington firmó acuerdos con Costa Rica, Panamá y Paraguay, además de enviar migrantes a El Salvador y Sudán del Sur. Guatemala, Kosovo y Ruanda también aceptaron recibir deportados.

México, por un acuerdo previo, recibe a ciertos migrantes latinoamericanos retornados desde Estados Unidos.

Críticas por derechos humanos

Organizaciones internacionales han cuestionado la política estadounidense, advirtiendo que muchos migrantes podrían ser enviados a países con historial de abusos o falta de garantías.

El propio Departamento de Estado de EE.UU. reconoció recientemente un deterioro en la situación de derechos humanos en Uganda, pese a su cooperación con agencias humanitarias.

Doris Meissner, quien supervisó el ahora extinto Servicio de Inmigración y Naturalización durante la administración Clinton, afirmó que el gobierno estadounidense ha enfrentado dificultades desde hace tiempo para deportar a algunos migrantes debido a restricciones diplomáticas. Sin embargo, señaló que los esfuerzos para deportarlos a terceros países generalmente se realizan solo en casos excepcionales.

Además, sostiene que la estrategia busca más que todo enviar un mensaje de intimidación a quienes permanecen ilegalmente en Estados Unidos. “La ‘autodeportación por miedo’ es uno de los principales objetivos detrás de esta política”, señaló.

