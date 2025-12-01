El Bloque de Seguridad aprehendió en la provincia de Los Ríos a Pedro Osmar M. M., alias ‘Gago’, tras un operativo basado en trabajo de inteligencia militar. El Ejército ejecutó la detención y confirmó que las unidades especializadas siguieron sus movimientos antes de concretar la captura. Las autoridades lo consideran un objetivo de alto valor en esta provincia, debido a los antecedentes que acumuló en los últimos años.

Alias ‘Gago’ enfrenta un antecedente por asesinato registrado en marzo de 2021. Los equipos militares tomaron esta información como un elemento clave para priorizar su búsqueda. Con este caso, el Bloque de Seguridad vuelve a ejecutar acciones que buscan reducir la capacidad operativa de grupos delictivos en zonas donde mantienen presencia. Las instituciones destacaron que este tipo de aprehensiones permite sostener operaciones continuas en sectores afectados por la violencia.

Pertenencia a Los Lobos y actividades delictivas

Los informes del Bloque de Seguridad y del Ejército señalan que alias ‘Gago’ integraría el grupo armado organizado Los Lobos. Las autoridades lo relacionan con varias actividades delictivas que afectan a la seguridad en el cantón Babahoyo. Entre ellas se incluyen el sicariato, el robo, el cobro de vacunas y la extorsión. También lo vinculan con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, una actividad que preocupa a las instituciones que trabajan en la provincia.

Los equipos de inteligencia militar monitorearon estos movimientos para identificar los lugares donde alias ‘Gago’ operaba con mayor frecuencia. A partir de estos datos, las unidades planificaron un operativo orientado a reducir el riesgo para la población y para el personal desplegado. La aprehensión se produjo después de verificar los patrones que registraba en sus desplazamientos y contactos.

Gobierno se enfoca en afectar las economías criminales

Las autoridades sostienen que este resultado contribuye a debilitar las estructuras criminales que operan en la zona. Afirman que la captura de miembros considerados de alto valor reduce la capacidad de estos grupos para ejecutar delitos que afectan a los ciudadanos. Las instituciones involucradas explicaron que cada detención genera una presión adicional sobre las organizaciones delictivas, que deben reorganizar sus actividades y disminuir su presencia temporalmente.

El Bloque de Seguridad destacó que este tipo de operaciones forma parte de una estrategia más amplia que busca recuperar el control territorial. Al mismo tiempo, estas acciones buscan brindar más seguridad a los habitantes de Los Ríos. La aprehensión de alias ‘Gago’ se suma a otras intervenciones recientes y refuerza el trabajo que mantienen las fuerzas del orden en sectores afectados por la actividad criminal.

