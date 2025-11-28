Un operativo del Bloque de Seguridad, ejecutado por el Ejército Ecuatoriano, terminó con la aprehensión de Jorge C., alias ‘Cucuya’, y Joffre Z., alias ‘Quevedo‘, en el sector Puente Sur, en la provincia de Los Ríos.

Más noticias

Detienen a alias ‘Cucuya’ y ‘Quevedo’

El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, este 28 de noviembre de 2025, informó que ambos pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

Los militares ingresaron al punto tras obtener información operativa y confirmaron la presencia de los dos implicados. Durante el allanamiento, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización.

La acción formó parte de las operaciones permanentes que buscan frenar el avance de estructuras delictivas en la región.

🚨 #Urgente🚨



¡CAE ALIAS “CUCUYA” Y ALIAS “QUEVEDO”, MIEMBROS DE “LOS LOBOS” EN LOS RÍOS! 💪



➡️ En el sector Puente Sur, el #BloqueDeSeguridad a través del @EjercitoECU ejecutó un allanamiento que permitió la aprehensión de Jorge C., alias “Cucuya”, y Joffre Z., alias… pic.twitter.com/hI3ttHOMu9 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) November 28, 2025

Los delitos en los que están implicados

Las autoridades informaron que los dos detenidos mantienen antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas y robo.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán debilitando a las organizaciones delictivas mediante acciones coordinadas con la Policía Nacional y la Fiscalía. Además, señalaron que los operativos seguirán en Los Ríos y en otras provincias donde estas estructuras intentan expandirse.

Otros operativos realizados en Ecuador

En una entrevista con Radio Asamblea, este viernes, 28 de noviembre de 2025, el ministro del Interior, John Reimberg informó que este 2025 las instituciones de seguridad realizaron 1 414 000 operativos a escala nacional y 64 700 personas fueron puestas a órdenes de la justicia.