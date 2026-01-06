Ejército captura a ‘Trompudo’, ‘Chino Negro’ y ‘Pipo’, presuntos miembros de Los Lobos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Brigada de Caballería Blindada ejecutó una operación militar en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, y golpeó a la estructura criminal del grupo armado organizado Los Lobos. La acción se desarrolló en el sector 4 de Mayo y permitió la aprehensión de tres ciudadanos identificados con los alias ‘Trompudo’, ‘Chino Negro’ y ‘Pipo’.

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Según información de inteligencia militar, los tres aprehendidos formarían parte activa de esta organización delictiva. Durante la intervención, los uniformados encontraron a los sospechosos en posesión de sustancias sujetas a fiscalización y un arma de fuego. Las autoridades consideran que estos elementos guardan relación directa con actividades ilícitas que se registran en esta zona de la provincia.

Operativo militar y actividades delictivas investigadas

La operación se planificó con base en información de inteligencia que alertó sobre la presencia de presuntos integrantes de Los Lobos en el sector 4 de Mayo. Con esta información, personal de la Brigada de Caballería Blindada desplegó el operativo y logró ubicar a los sospechosos. Los militares actuaron de forma directa y concreta, lo que permitió la aprehensión de los tres ciudadanos sin alterar el desarrollo del procedimiento.

De acuerdo con los reportes oficiales, los aprehendidos estarían vinculados a varios delitos de alto impacto. Entre las actividades que se investigan constan la extorsión, el sicariato, el expendio de sustancias sujetas a fiscalización y los robos a mano armada. Estos delitos figuran entre los principales problemas de seguridad que afectan a Babahoyo y a otros cantones de la provincia de Los Ríos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los aprehendidos dentro de la estructura criminal y su posible relación con otros hechos violentos ocurridos en la zona.

Evidencias decomisadas y acciones posteriores

Durante el operativo, los militares decomisaron un arma de fuego tipo revólver, que habría sido utilizada para cometer actos delictivos. Además, se incautaron de una cantidad considerable de sustancias sujetas a fiscalización. Entre lo decomisado constan 3,3 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 700 gramos de heroína y 400 gramos de marihuana.

Los uniformados pusieron a los ciudadanos aprehendidos y a todas las evidencias bajo custodia y los entregaron a la autoridad competente. La Fiscalía y las entidades judiciales continúan con los procedimientos legales correspondientes, conforme a lo que establece la normativa vigente.

El Ejército Ecuatoriano ratificó su compromiso de mantener operaciones coordinadas con otras instituciones del Estado. La institución señaló que estas acciones buscan enfrentar de manera frontal a las organizaciones delictivas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país, especialmente en zonas afectadas por el crimen organizado.

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