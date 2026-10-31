Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Un violento ataque con artefactos explosivos conmocionó a los habitantes de la provincia de El Oro la mañana de este sábado 31 de octubre de 2026, luego de que sujetos armados interceptaran y detonaran un camión de gas doméstico en Puerto Bolívar, cantón Machala. El suceso se reportó alrededor de las 09:30 en el barrio Autoridad Portuaria, obligando al despliegue urgente de unidades tácticas antiexplosivos y a la apertura de un canal de recompensas estatales para capturar a los causantes del hecho violento.

Sujetos armados atentan contra un camión de gas doméstico en Puerto Bolívar

La detonación destruyó la cabina del automotor en el callejón de Los Sandros.

Los reportes policiales establecieron que individuos que se movilizaban a bordo de dos motocicletas bloquearon el paso del automotor en la vía pública. Tras intimidar con armas de fuego al conductor, lo obligaron a descender y trasladaron el vehículo pesado hasta el callejón de Los Sandros.

En ese lugar, colocaron un artefacto explosivo en la cabina y lo detonaron. La explosión destruyó por completo la parte frontal y la carrocería del automotor, mientras la onda expansiva provocó daños en las fachadas de viviendas cercanas, sin dejar personas heridas ni fallecidas.

Los 50 cilindros de gas licuado no explotaron tras la detonación

El cargamento de combustible se mantuvo intacto sobre la plataforma posterior.

Pese al estallido que alarmó a varios sectores del sur de Machala, los cerca de 50 cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) que transportaba el camión de gas doméstico en Puerto Bolívar no explotaron. El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudió al sitio para aislar el perímetro, recoger indicios e identificar el tipo de explosivo empleado en el atentado.

La resistencia de los cilindros evitó un desastre mayor en el área residencial donde fue abandonado el automotor.

Disputa entre bandas delictivas en el límite barrial

La Policía relaciona preliminarmente el ataque con una pugna territorial por microtráfico.

El comandante de la Subzona de Policía de El Oro, coronel Remigio Albiño, informó que las primeras investigaciones vinculan el atentado a un enfrentamiento entre las bandas delictivas Los Lobos y SaoBox.

El área donde ocurrió la explosión constituye una zona limítrofe disputada por ambas organizaciones por el control del microtráfico. Además, la hipótesis policial sostiene que el objetivo del ataque no era el chofer, sino personas que se encontraban ubicadas en ese callejón.

Gobierno activa el Plan de Recompensas por información anónima

La línea 131 recibe datos para dar con los responsables del atentado.

Ante la gravedad del hecho perpetrado contra el camión de gas doméstico en Puerto Bolívar, las autoridades habilitaron el programa estatal 131 Plan de Recompensas, ofreciendo una compensación económica a quien aporte información que permita ubicar a los atacantes.

⚠️🚨 ¡DETRÁS DE ESTE ATENTADO HAY RESPONSABLES!



¿Conoces a los responsables del atentado con explosivos contra un camión de gas en Puerto Bolívar, Machala?



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Se garantiza absoluta confidencialidad ciudadana a través del número gratuito 131 o del correo electrónico [email protected], con el fin de procesar judicialmente a los implicados en este atentado.

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