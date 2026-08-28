Buques de Ecuador y EE.UU. navegan frente a las islas Galápagos por combate a actividades ilícitas

El buque de la Guardia Costera de Estados Unidos Robert Ward (WPC 1130) navegó junto al BAE Jambelí (MP-56) de la Armada del Ecuador frente a las islas Galápagos, como parte de la fase de preparación del ejercicio multinacional Galapex 2026 para combatir las actividades ilícitas en el mar.

La navegación de buques de Ecuador y EE.UU. frente a las islas Galápagos por combate a actividades ilícitas

La actividad se desarrolló el 21 de agosto de 2026 en el Pacífico Oriental. De acuerdo con información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos, las tripulaciones de ambos países realizaron maniobras tácticas con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa conjunta.

GALAPEX 2026 es un ejercicio multinacional de seguridad liderado por Ecuador. Según el Comando Sur, la operación está orientada a enfrentar actividades marítimas ilícitas y disuadir a flotas pesqueras de aguas distantes consideradas depredadoras.

La presencia de los dos buques frente a Galápagos forma parte de las actividades de preparación para el ejercicio, que contempla la cooperación entre fuerzas de distintos países en el Pacífico Oriental.

Cooperación marítima en el Pacífico Oriental

La actividad entre el Robert Ward y el BAE Jambelí ocurre en un contexto de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad marítima.

El Comando Sur señaló que Ecuador es un miembro de la denominada Coalición de las Américas contra los Cárteles y destacó la participación ecuatoriana en acciones contra actividades vinculadas al narcotráfico.

Esta cooperación también incluye operaciones de vigilancia e interdicción de embarcaciones que, según las autoridades, son utilizadas para transportar drogas desde las costas ecuatorianas hacia otros destinos.

Reunión militar en San Lorenzo

La preparación de GALAPEX 2026 coincidió con una reunión de altos mandos militares de Ecuador, Estados Unidos y Colombia realizada el 27 de agosto en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.

En el encuentro participaron el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan; el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; y el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, además de otros mandos militares de los tres países.

Zona fronteriza entre Ecuador y Colombia

Donovan señaló que la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia constituye un punto estratégico que ha sido utilizado por organizaciones criminales. Según sus declaraciones, la reunión buscó consolidar una estrategia conjunta para perseguir a líderes de organizaciones criminales, desmantelar sus redes logísticas y evitar que utilicen la zona como refugio.

Ecuador mantiene desde 2024 operaciones militares contra organizaciones criminales y este año ha desarrollado acciones conjuntas con Estados Unidos en zonas fronterizas.

En ese contexto, la cooperación también se ha extendido al ámbito marítimo, con apoyo estadounidense para la intercepción de embarcaciones utilizadas presuntamente para el transporte de cocaína.

La actividad frente a Galápagos entre el Robert Ward y el BAE Jambelí constituye así una de las acciones de preparación de Galapex 2026, ejercicio que busca fortalecer la capacidad de respuesta coordinada ante actividades ilícitas en el Pacífico Oriental.

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