Un búnker con más de mil explosivos fue hallado en una casa de Samanes, Guayaquil

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un búnker con explosivos, armas de fuego y más de 1 300 municiones fueron encontrados en una vivienda de Samanes 6 (Distrito Modelo), al norte de Guayaquil. El allanamiento lo realizó la Policía Nacional el miércoles 21 de octubre de 2026.

Según la información proporcionada por la institución, la ubicación del inmueble fue posible mediante labores investigativas desarrolladas en la zona.

Búnker en sótano de casa de Samanes 6

Según información policial, el allanamiento fue posible luego de dos meses de investigación. Los armamentos fueron encontrados en el sótano de una vivienda abandonada de dos plantas, ubicada en Samanes 6, que ocultaba un búnker subterráneo con sistema hidráulico en el área de la cisterna.

Hallazgo de armas y explosivos

Durante la intervención, agentes especializados incautaron un fusil, una escopeta, alimentadoras y 697 cartuchos.

Además, decomisaron material explosivo de alto poder. Entre los indicios encontrados constan 13 minas antipersonales Claymore y 10 cargas de C4 con sus respectivos sistemas de iniciación y activación.

Operativo en Samanes

De acuerdo con la Policía, el inmueble intervenido se encontraba abandonado y contaba con un sofisticado búnker oculto mediante un sistema hidráulico instalado en el área de la cisterna.

La institución señaló que estas acciones operativas permiten debilitar las capacidades logísticas de las estructuras criminales.

Búnker con explosivos en Samanes 6; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué encontraron en el búnker oculto de una vivienda en Samanes 6, al norte de Guayaquil? La Policía Nacional encontró armas de fuego, 697 cartuchos, 13 minas antipersonales Claymore y 10 cargas de explosivo C4 con sus sistemas de iniciación y activación.

El hallazgo se produjo el miércoles 21 de octubre de 2026, durante un operativo en una vivienda abandonada de dos plantas, ubicada en Samanes 6, en el Distrito Modelo, al norte de Guayaquil. La intervención permitió descubrir un búnker subterráneo oculto en el inmueble. ❓ ¿Cómo estaba oculto el búnker descubierto en una casa de Samanes 6? El búnker estaba escondido en el sótano de una vivienda abandonada y contaba con un sistema hidráulico instalado en el área de la cisterna.

Según la información policial, el inmueble tenía dos plantas y un mecanismo que permitía ocultar el espacio subterráneo. La sofisticación de esta infraestructura llamó la atención de los agentes durante la intervención. ❓ ¿Cuánto tiempo investigó la Policía antes de encontrar el búnker con explosivos en Guayaquil? La Policía Nacional realizó dos meses de labores investigativas antes de localizar el inmueble en Samanes 6.

De acuerdo con la institución, las investigaciones desarrolladas en la zona permitieron identificar la vivienda abandonada y ejecutar el allanamiento el 21 de octubre de 2026. La Policía no detalló en la información proporcionada quiénes estarían detrás del almacenamiento de las armas y los explosivos. ❓ ¿Qué tipos de armas y explosivos fueron decomisados en el operativo de Samanes 6? Los agentes incautaron un fusil, una escopeta, alimentadoras, 697 cartuchos, 13 minas antipersonales Claymore y 10 cargas de C4 con sus respectivos sistemas de iniciación y activación.

El material fue encontrado en el búnker subterráneo de la vivienda. Entre los indicios constan armas de fuego, municiones y explosivos de alto poder, según el reporte de la Policía Nacional. ❓ ¿Cuál es el objetivo de los operativos policiales contra inmuebles que almacenan armas y explosivos en Guayaquil? Según la Policía Nacional, estos operativos buscan debilitar las capacidades logísticas de las estructuras criminales mediante la localización e incautación de armas, municiones y explosivos.

El hallazgo en Samanes 6 se produjo tras dos meses de investigación y permitió retirar material bélico almacenado en una vivienda abandonada. Sin embargo, la información proporcionada no establece a qué organización criminal pertenecería el arsenal ni cuál era su destino.

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