Hallan un búnker subterráneo en la cárcel de mujeres de Guayas

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Un búnker subterráneo fue hallado por las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad Femenino N.º 2, ubicado en la vía Daule, provincia del por las Fuerzas Armadas. El sitio presuntamente funcionaba como punto de contrabando.

Armas y drogas en el búnker subterráneo

Personal de la brigada de Infantería Guayas, de las Fuerzas Armadas, encontraron en el búnker subterráneo drogas, armas blancas, teléfonos celulares, cargadores, y bebidad alcohólicas.

El hallazgo se dio en medio de un operativo de control de armas, municiones y explosivos, cuando los uniformados detectaron irregularidades en la densidad del piso cerámico. La estructura de cerámica fue destruida con desarmadores y otras armas.

La droga decomisada habría sido usada para la comercialización dentro de la cárcel, a un valor de $20 la dosis. Esto según información reportada por Teleamazonas.

Según las FF. AA. se decomisaron cerca de 20.000 dólares en contrabando y narcóticos enterrados en el búnker.

Hallazgo de un búnker clandestino en cárcel de mujer; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde fue encontrado el búnker subterráneo?

El búnker fue hallado en el Centro de Privación de Libertad Femenino N.º 2, ubicado en la vía a Daule, provincia del Guayas.

El descubrimiento ocurrió durante un operativo de control de armas, municiones y explosivos realizado por personal de la Brigada de Infantería Guayas de las Fuerzas Armadas.

❓ ¿Qué encontraron las Fuerzas Armadas dentro del búnker?

Los uniformados encontraron drogas, armas blancas, teléfonos celulares, cargadores y bebidas alcohólicas.

Según las Fuerzas Armadas, el búnker presuntamente era utilizado como un punto de contrabando dentro del centro penitenciario. Los narcóticos habrían estado destinados a la comercialización dentro de la cárcel.

❓ ¿Cómo descubrieron el búnker subterráneo en la cárcel femenina?

Los militares detectaron irregularidades en la densidad del piso cerámico, lo que llevó a descubrir la estructura oculta.

Para acceder al espacio subterráneo, los uniformados destruyeron parte de la estructura de cerámica utilizando desarmadores y otras herramientas. Debajo del piso encontraron los objetos y sustancias almacenados.

❓ ¿Cuánto dinero en contrabando y narcóticos fue encontrado en el búnker?

Las Fuerzas Armadas informaron que el valor del contrabando y los narcóticos encontrados ascendería a cerca de USD 20.000.

De acuerdo con información reportada por Teleamazonas, la droga presuntamente era comercializada dentro de la cárcel a USD 20 por dosis.

❓ ¿Para qué habría sido utilizado el búnker subterráneo?

El espacio presuntamente funcionaba como un punto de contrabando y almacenamiento de drogas y otros artículos dentro del centro penitenciario.

El hallazgo se produjo durante un control de seguridad de las Fuerzas Armadas. Las autoridades deberán determinar cómo se construyó la estructura, quiénes tenían acceso a ella y cómo ingresaban los objetos y sustancias encontrados.

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