Así funciona la Dinae, la Dirección que reemplaza a la Unase en Ecuador

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) pasó a convertirse en la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Dinae), una dependencia especializada de la Policía Nacional que comenzó a operar bajo esta nueva estructura el 2 de septiembre de 2026.

El cambio permitirá que las investigaciones y operaciones relacionadas con ambos delitos sean planificadas, supervisadas y coordinadas desde una Dirección. También se aplicarán técnicas especializadas de investigación y negociación.

¿Cómo funciona la Dinae?

Entre sus atribuciones se encuentran supervisar y controlar las investigaciones por secuestro y extorsión, establecer estrategias para las operaciones policiales y administrar los recursos asignados.

VÍCTIMA LIBERADA Y DOS APRESADOS POR SECUESTRO EXTORSIVO EN SANTO DOMINGO.



El operativo fue ejecutado la noche del 09 de septiembre de 2026 por la recién creada Dirección de Investigación Antisecuestro y Extorsión (DINAE) quien rescató a una víctima de secuestro extorsivo en… pic.twitter.com/ET2JOdUxdI — John Reimberg (@JohnReimberg) September 10, 2026

La Dirección también podrá coordinar intervenciones con autoridades, instituciones públicas y privadas, organismos internacionales y otras unidades especializadas de la Policía Nacional.

Su trabajo incluirá la elaboración de procedimientos técnicos, la ejecución de campañas de prevención y la obtención de elementos de convicción para los procesos judiciales.

La Dinae estará encabezada por un director, quien tendrá a su cargo las decisiones administrativas necesarias para el funcionamiento de la dependencia.

¿Qué pasó con la Unase?

La Unase no continuará como una estructura separada. Desde el 2 de septiembre de 2026 se transformó en la Dinae, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

El cambio supone que la anterior unidad pasó a tener el rango de Dirección dentro de la Policía Nacional. De acuerdo con Reimberg, la nueva estructura contará con más personal y un presupuesto directo para sus operaciones.

La Unase había funcionado durante 32 años en la investigación de secuestros y extorsiones. Su experiencia operativa y sus funciones pasan ahora a la estructura de la Dinae.

Dinae ejecutó 25 operativos en ocho días

Entre el 2 y el 9 de septiembre, el Ministerio del Interior reportó 25 operativos desarrollados por la nueva Dirección.

𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄𝐂𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂Í𝐀 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐍𝐀𝐄



👮🏻👮🏻‍♂️Conoce más detalles de Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión:… pic.twitter.com/B4PqtsYRY9 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) September 11, 2026

Durante esas intervenciones, tres víctimas fueron liberadas mediante rescates tácticos y otras seis a través de negociaciones y presión operativa.

El balance oficial también registra 60 personas aprehendidas, 11 armas de fuego incautadas y 610 018 dólares que se evitaron pagar por extorsiones.

John Reimberg se pronunció sobre la nueva Dirección

El ministro del Interior aseguró que la creación de la Dinae busca fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de la Policía frente a estos delitos.

“Hoy damos un paso decisivo en la lucha contra el secuestro y la extorsión en el Ecuador”, señaló Reimberg.

El funcionario sostuvo que la Dirección empleará acciones de investigación, inteligencia y negociación para enfrentar a las estructuras dedicadas a obtener dinero mediante secuestros y amenazas.

Qué pasó con la Unase; preguntas frecuentes

❓¿Qué es la Dinae y desde cuándo funciona en Ecuador? La Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Dinae) es la nueva estructura especializada de la Policía Nacional para investigar y coordinar acciones contra el secuestro y la extorsión.

Comenzó a operar bajo esta denominación el 2 de septiembre de 2026, después de la transformación de la antigua Unase. ❓¿Cómo funciona la Dinae? La Dirección supervisa y controla investigaciones, define estrategias operativas y administra los recursos destinados a combatir el secuestro y la extorsión.

También puede coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, organismos internacionales y otras unidades policiales, además de aplicar técnicas especializadas de investigación y negociación. ❓¿Qué pasó con la Unase? La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión dejó de funcionar como una estructura separada y pasó a convertirse en la Dinae.

Según el ministro John Reimberg, el cambio le otorga rango de Dirección, más personal y un presupuesto directo para sus operaciones. ❓¿Qué resultados reportó la Dinae en sus primeros días de funcionamiento? Entre el 2 y el 9 de septiembre, el Ministerio del Interior informó de 25 operativos ejecutados por la nueva Dirección.

El balance registra tres víctimas liberadas mediante rescates tácticos, seis mediante negociaciones y presión operativa, 60 personas aprehendidas y 11 armas de fuego incautadas. ❓¿Cuánto dinero se evitó pagar por extorsiones durante esos operativos? El reporte oficial señala que las intervenciones permitieron evitar el pago de 610 018 dólares por extorsiones.

Ese resultado forma parte del balance presentado por el Ministerio del Interior sobre los primeros ocho días de operación de la Dinae.

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