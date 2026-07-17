Tras asesinato en Mocolí, Micaela Morales aclara su patrimonio

La hija del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, reapareció públicamente para desmentir señalamientos sobre su patrimonio y seguridad tras el crimen de su expareja, alias ‘Marino’. El 16 de julio de 2026, Micaela Morales difundió una extensa carta en redes sociales, luego de seis meses alejada de la escena pública.

Desmentido sobre el asesinato en Mocolí

Morales decidió confrontar las versiones mediáticas que la vinculaban estrechamente con el asesinato de Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido como alias ‘Marino’, ocurrido el 7 de enero de 2026 en una urbanización exclusiva de Mocolí, en Samborondón.

La empresaria enfatizó que su silencio se debió a la sensación de que cualquier explicación sería insuficiente ante la narrativa instalada en la opinión pública.

Declaraciones sobre su patrimonio y seguridad

Uno de los ejes centrales del mensaje de Morales fue la rectificación sobre su estilo de vida y situación económica. La empresaria calificó de “locura” las cifras difundidas en diversos espacios informativos, que sugerían gastos mensuales de entre 15 000 y 21 000 dólares.

Además, rechazó enfáticamente las versiones que le atribuían la propiedad de la residencia de Mocolí, valorada en tres millones de dólares, y otros bienes inmuebles.

Respecto a su seguridad, negó categóricamente haber contado con guardaespaldas o vehículos blindados.

Sobre sus finanzas, detalló que su patrimonio proviene de su trayectoria laboral iniciada a los 18 años, la fundación de su empresa en 2019 y una herencia familiar recibida tras el fallecimiento de su padre, el exprefecto Carlos Luis Morales, en 2020.

Aclaraciones sobre sus movimientos bancarios

Micaela Morales precisó que no tiene relación comercial con Produbanco y que su tarjeta en Banco Guayaquil fue activada recién en julio de 2025, con un cupo limitado de 2 400 dólares.

Motivo detrás de su salida del país

Morales aclaró que su partida de Ecuador no tuvo relación con procesos judiciales en su contra. Aseguró no haber cometido ningún delito ni enfrentar indagaciones penales.

“Me fui por miedo, por las amenazas que recibí al día siguiente”, puntualizó. Según relató, tras el asesinato de su expareja, comenzó a ser objeto de intentos de extorsión por parte de desconocidos convencidos de que poseía grandes fortunas.

Reflexiones sobre su relación con alias ‘Marino’

Finalmente, Morales realizó una autocrítica sobre su vínculo sentimental con alias ‘Marino’, reconociendo que fue una decisión de la que hoy se arrepiente.

Sin embargo, insistió en que dicho lazo personal no debe utilizarse para criminalizarla o vincularla con actividades ilícitas. Morales concluyó su mensaje pidiendo respeto a la presunción de inocencia y un cese a los señalamientos que afectan su integridad y la de su familia.

Preguntas frecuentes sobre Micaela Morales y su relación con alias ‘Marino’

❓ ¿Por qué Micaela Morales decidió abandonar el país tras el asesinato de alias ‘Marino’?

La empresaria afirmó que su salida de Ecuador respondió estrictamente a motivos de seguridad personal. Tras el crimen ocurrido en enero de 2026, Morales reportó haber recibido amenazas directas y tentativas de extorsión, lo que la llevó a temer por su integridad y la de su familia, descartando problemas de carácter legal.

❓ ¿Qué relación mantenía Micaela Morales con alias ‘Marino’?

Ella misma reconoció haber sostenido una relación sentimental de 10 meses con Stalin Rolando Olivero Vargas. Este vínculo fue el foco de atención pública y mediática durante el primer semestre del año. Morales admitió que, bajo una perspectiva actual, es una decisión que analiza con autocrítica.

❓ ¿Qué bienes y gastos desmintió poseer Morales en su comunicado?

Negó ser propietaria de la vivienda en Mocolí valorada en tres millones, poseer vehículos blindados, contratar guardaespaldas o realizar gastos mensuales de hasta 21 000 dólares.

Estas afirmaciones circulaban en redes sociales y diversos programas de investigación, atribuyéndole un estilo de vida de lujo que, según su versión, carece de sustento real.

❓ ¿Cuál es el origen del patrimonio de Micaela Morales según su versión?

Morales asegura que sus ingresos provienen de su trabajo desde los 18 años, la fundación de su empresa en 2019 y una herencia familiar recibida tras la muerte de su padre.

Con este argumento, busca desvirtuar las insinuaciones sobre presuntos vínculos económicos derivados de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

❓ ¿Ha sido procesada Micaela Morales en el caso del asesinato de alias ‘Marino’?

No, ella misma aclaró que nunca ha enfrentado un proceso penal relacionado con este caso. A pesar de la amplia cobertura mediática y los análisis que la señalaban como parte del círculo cercano del fallecido cabecilla de ‘Los Lagartos’, la Fiscalía General del Estado no ha dictado cargos en su contra.