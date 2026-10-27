Asesinato del abogado Leonardo Toledo deja un primer detenido

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las investigaciones operativas por el asesinato del abogado Leonardo Toledo registraron la aprehensión del primer presunto implicado la tarde de este martes 27 de octubre de 2026 en el norte de Guayaquil. El jurista, ampliamente conocido en el ámbito penal por haber ejercido la defensa técnica de Mayra Salazar dentro del caso Metástasis, fue asesinado a tiros en la ciudadela Sauces 2 por agresores que se desplazaban en una motocicleta. Sin embargo, horas antes del desenlace mortal, durante la madrugada, varios sujetos con vestimenta policial falsa irrumpieron en el inmueble del abogado simulando una intervención formal, hecho que activó un rastreo ininterrumpido que permitió neutralizar al supuesto chofer del grupo delictivo.

Novedades tras el asesinato del abogado Leonardo Toledo

La persecución concluyó en la Casuarina luego de que los atacantes abrieran fuego contra los patrulleros.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades policiales, los agentes identificaron a los sospechosos mientras escapaban a toda velocidad a bordo de un automóvil Kia de color rojo, vistiendo chompas tácticas similares a las de las unidades de investigación.

Los individuos pretendían resguardarse en Socio Vivienda 2, pero los uniformados lograron interceptarlos en el sector de la Casuarina. Durante el procedimiento de captura, los ocupantes del automotor emplearon armas de fuego para repeler la acción policial, impactando en dos ocasiones al patrullero antes de que se concretara la detención de un individuo que no registra antecedentes penales.

Cuatro armas de fuego y pertrechos hallados en el vehículo

El automotor utilizado por los ocupantes mantenía un registro de robo activo desde hace cuatro días.

Al efectuar la inspección minuciosa del coche interceptado, los uniformados decomisaron un arsenal compuesto por cuatro armas de fuego: un fusil calibre nueve milímetros y tres pistolas. Asimismo, los agentes incautaron varias prendas con distintivos policiales y una herramienta metálica de impacto conocida operativamente como RAM, utilizada para forzar y tumbar puertas en intervenciones de allanamiento.

La policía señaló que el vehículo recuperado había sido sustraído días atrás con el propósito premeditado de cometer hechos delictivos bajo la modalidad de falsos operativos.

Allanamiento ficticio con indumentaria oficial en la madrugada

Los atacantes aplicaron técnicas y vestimentas de unidades investigativas para entrar a la propiedad.

Los datos preliminares de la fuerza pública detallan que el detenido habría participado como el conductor del automóvil que facilitó la movilización y huida de los hombres armados que violentaron la vivienda de Toledo en horas de la madrugada.

El informe recalca que los asaltantes emplearon indumentaria policial y tácticas de ingreso forzado similares a las de las fuerzas del orden, simulando un procedimiento judicial para ingresar al domicilio previo a los eventos violentos registrados horas después en Sauces 2.

Indagación de nexos con bandas delictivas organizadas

Los departamentos de análisis cotejan las evidencias balísticas para localizar al resto de la estructura criminal.

El detenido y la totalidad de los indicios materiales quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para la respectiva audiencia judicial. Entretanto, los departamentos de análisis y de investigación criminal trabajan en el rastreo de llamadas y vigilancia estratégica para dar con el paradero de los demás involucrados en la incursión armada y establecer la vinculación del aprehendido con grupos delictivos organizados que operan en Guayaquil.

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