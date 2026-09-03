Asesinan a policía en una cevichería de El Oro en medio de macabros hallazgos en la provincia

Un policía fue asesinado a tiros en una cevichería cuando estaba compartiendo un momento de esparcimiento entre amigos. El trágico hecho se registró el miércoles 3 de septiembre de 2026, en la ciudadela América, en el cantón Arenillas, provincia de El Oro.

La víctima fue identificada como José Sarango, cabo segundo de la Policía Nacional.

El Oro ha sido escenario de varios macabros hallazgos en los últimos dos días. Tres cabezas humanas fueron encontradas en distintos puntos de Machala el miércoles 2 de septiembre. Una de ellas fue localizada en los pasillos de un reconocido supermercado de Puerto Bolívar.

A estos hechos se suma el hallazgo de restos humanos, entre ellos brazos y piernas, abandonados frente a un local comercial de Machala la madruga del jueves 3 de septiembre.

Detalles del asesinato a policía

El cabo se encontraba en el interior de la cevichería alrededor de 21:00 cuando dos sujetos armados ingresaron al local y abrieron fuego contra la víctima. El uniformado se encontraba franco al momento del suceso.

Su cuerpo sin vida quedó en medio de la clientela, que quedó impactada por lo ocurrido. Los presentes habrían escuchado al menos siete disparos.

Una cabeza fue encontrada en un supermercado

Horas antes, a las 18:00 un macabro hallazgo conmocionó a Puerto Bolívar en Machala. Clientes que se encontraban realizando compras en un reconocido supermercado encontraron una cabeza en los pasillos del local, ubicado en la avenida Bolívar Madero Vargas.

Testimonios afirmaron a la Policía, que la cabeza fue abandonado por un sujeto que entró al sitio con una funda en las manos.

No se conoce la identifcación de la persona decapatida, pero la Policía confirmó de que se trata de un hombre. Esta zona había permanecido bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas, un día antes, el marte 1 de septiembre.

Hallazgos de otras cabezas

Según un reporte de medios locales, otras dos cabezas fueron halladas ese mismo día en distintos puntos de Machala.

Durante la mañana de ese miércoles 3 de septiembre una cabeza fue encontrada en el sector conocido como la Y de Tillales, en el cantón El Guabo. Posteriormente, otra fue hallada en El Cambio, parroquia de Machala.

Restos humanos fueron encontradas este jueves

Casi once horas después, durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre partes del cuerpo humano fueron encontradas frente a un local comercial, de Machala. Brazos y piernas se encontraban abandonados en el sitio.

Las autoridades se encuentran realizando las diligencias respectivas para determinar si todos los hechos tienen relación alguna, y para lograr con sus respectivas identificaciones.

Preguntas claves sobre los hallazgos macabros en El Oro

❓ ¿Qué ocurrió con el policía José Sarango en Arenillas?

El cabo segundo de la Policía Nacional José Sarango fue asesinado a tiros la noche del miércoles 3 de septiembre de 2026, dentro de una cevichería de la ciudadela América, en Arenillas, El Oro.

Sarango se encontraba franco y compartía con amigos cuando dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra él. Los presentes reportaron haber escuchado al menos siete disparos.

❓ ¿Dónde fue encontrada una cabeza humana en Machala?

Una cabeza humana fue encontrada alrededor de las 18:00 del miércoles 3 de septiembre en los pasillos de un supermercado ubicado en la avenida Bolívar Madero Vargas, en Puerto Bolívar, Machala.

Según los testimonios recogidos por la Policía, un hombre habría ingresado al establecimiento con una funda y posteriormente abandonado allí la cabeza. La víctima aún no había sido identificada y las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre.

❓ ¿Cuántas cabezas humanas fueron halladas el 3 de septiembre en El Oro?

Al menos tres cabezas humanas fueron encontradas ese día en distintos puntos de El Oro: una en Puerto Bolívar, otra en la Y de Tillales, en El Guabo, y una tercera en El Cambio, parroquia de Machala.

Los hallazgos se produjeron en diferentes momentos y lugares. Las autoridades realizan las investigaciones para identificar a las víctimas y determinar si los casos están relacionados.

❓ ¿Qué otros restos humanos fueron encontrados en Machala?

Durante la madrugada del 3 de septiembre, brazos y piernas humanas fueron encontrados abandonados frente a un local comercial de Machala.

El hallazgo ocurrió cerca de once horas después del reporte de la cabeza encontrada en el supermercado. La Policía y otras autoridades realizan diligencias para establecer la identidad de la víctima y determinar si existe conexión entre los distintos hechos.

❓ ¿Los asesinatos y hallazgos de restos humanos en El Oro están relacionados?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los hechos estén relacionados.

El asesinato del policía José Sarango y los hallazgos de cabezas y otras partes humanas ocurrieron el mismo día en distintos puntos de El Oro. La Policía investiga los casos por separado mientras realiza las pericias necesarias para establecer posibles vínculos, identificar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido.

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