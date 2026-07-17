Aquiles Alvarez enfrentará un nuevo juicio por el supuesto retiro de su grillete electrónico

La situación judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sumó un nuevo proceso que llegó a un tribunal penal. Este caso se relaciona con una de las medidas cautelares ordenadas en su contra dentro del caso Triple A.

El expediente quedó en manos de tres magistrados después de que una jueza acogiera el pedido formulado por la Fiscalía. Durante la etapa previa, la entidad presentó 25 elementos de convicción para sustentar su acusación.

El hallazgo que dio origen al proceso

La causa comenzó tras un allanamiento ejecutado el 10 de febrero de 2026 en el domicilio del alcalde, como parte del caso Goleada. En ese expediente, Alvarez es procesado por el delito de lavado de activos.

Informes de la Policía Nacional señalaron que, durante el operativo, el alcalde no portaba el dispositivo electrónico que debía utilizar como parte de las medidas cautelares dictadas en el caso Triple A.

A partir de ese reporte, la Fiscalía abrió una investigación por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente.

¿Cuándo será el juicio contra Aquiles Alvarez?

El Tribunal de Garantías Penales del cantón Durán convocó la audiencia de juzgamiento para las 15:30 horas del lunes 27 de julio de 2026. La diligencia tendrá lugar en una sala del Complejo Judicial de Durán, en la provincia del Guayas. Sin embargo, Alvarez permanece en la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.

Por esa razón, los magistrados dispusieron que se oficie al director del centro penitenciario para que facilite su participación mediante videoconferencia o su traslado a la unidad judicial.

Fiscalía presentó alertas y pericias sobre el grillete

De acuerdo con el dictamen acusatorio, Aquiles Alvarez se habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin contar con una autorización judicial.

Entre los elementos expuestos constan 33 alertas registradas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), además de pericias técnicas de audio, video y reconocimiento del lugar de los hechos.

Una evaluación efectuada al dispositivo detectó la ausencia de un tornillo de seguridad. Según la acusación, esta condición habría impedido que se generaran las alertas de “pulsera quitada”.

También se incorporó un parte policial que dejó constancia de que Alvarez habría sido encontrado sin el grillete electrónico.

Tres jueces integran el tribunal penal

Karen Alarcón Macías, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, llamó a juicio al alcalde el 1 de julio como presunto autor directo del delito investigado.

La magistrada tomó la decisión durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, después de acoger la solicitud de la fiscal Lisset Barragán Alvarez.

Para el juicio se anunciaron pruebas testimoniales y documentales tanto de la Fiscalía como del SNAI, que interviene como acusador particular y de la defensa de Aquiles Alvarez.

Aquiles Alvares grillete electrónico; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Aquiles Alvarez por el retiro del grillete electrónico? Respuesta precisa:

Aquiles Alvarez fue llamado a juicio por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. La causa se originó después de que la Policía reportara que no portaba el grillete electrónico durante un allanamiento.

Contexto:

El operativo se ejecutó el 10 de febrero de 2026 en su domicilio, dentro del caso Goleada. El dispositivo había sido ordenado como parte de las medidas cautelares del caso Triple A.

La Fiscalía sostiene que Álvarez se habría retirado el grillete sin autorización judicial. Esa afirmación deberá ser comprobada durante el juicio. ❓¿Quiénes juzgarán a Aquiles Alvarez en Durán? Respuesta precisa:

El tribunal está integrado por Smirnova Lariza Calderón Uria, Nebel Fabricio Viera Encalada y Carlos Walberto Churta Rodríguez. Calderón Uria actuará como jueza ponente.

Contexto:

El caso fue sorteado al Tribunal de Garantías Penales de Durán el 15 de julio de 2026.

La causa llegó a esa instancia después de que la jueza Karen Alarcón Macías llamara a juicio al alcalde el 1 de julio. ❓¿Qué elementos presentó la Fiscalía contra Aquiles Alvarez? Respuesta precisa:

La Fiscalía presentó 25 elementos de convicción, entre ellos 33 alertas del SNAI, pericias técnicas y un parte policial. También incorporó una evaluación del dispositivo electrónico.

Contexto:

La pericia detectó la ausencia de un tornillo de seguridad. Según la acusación, esa condición habría impedido que se generaran las alertas de “pulsera quitada”.

Además, un parte policial dejó constancia de que Alvarez habría sido encontrado sin el grillete durante el allanamiento. ❓¿Cómo participará Aquiles Alvarez en el juicio si está detenido? Respuesta precisa:

El tribunal dispuso que el director de la Cárcel del Encuentro facilite su participación por videoconferencia o gestione su traslado al Complejo Judicial de Durán.

Contexto:

Alvarez permanece privado de libertad en el centro penitenciario ubicado en Santa Elena.

La audiencia se realizará en Durán, por lo que los magistrados deberán coordinar su comparecencia para garantizar su intervención en el juicio. ❓¿Cuándo será el juicio contra Aquiles Alvarez? Respuesta precisa:

El juicio está convocado para las 15:30 del lunes 27 de julio de 2026. La audiencia se desarrollará en el Complejo Judicial de Durán, en Guayas.

Contexto:

Durante la diligencia se presentarán pruebas testimoniales y documentales de la Fiscalía, del SNAI y de la defensa.

El llamamiento a juicio no equivale a una condena. Aquiles Alvarez mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.

Te recomendamos