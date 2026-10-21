De una pijamada al crimen: Andreína Lamota revela cómo mató a Jeniffer Banguera

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Andreína Lamota, conocida como la ‘descuartizadora de Sauces’, compareció el martes 20 de octubre de 2026 a una audiencia de formulación de cargos por la muerte de Jeniffer Banguera. El crimen ocurrió en una vivienda del norte de Guayaquil, donde también asesinó a su madre, Martha Solís.

Lamota se conectó a la diligencia judicial desde la cárcel La Roca, donde cumple una condena de 40 años de prisión por el asesinato y descuartizamiento de su madre.

Andreína Lamota mató a su amiga en una pijamada

Andreína Lamota y Jennifer Banguera eran amigas desde la universidad y solían organizar pijamadas en el departamento de Sauces 9, en el norte de Guayaquil, donde vivía Lamota. Sin embargo, uno de esos encuentros terminó en un crimen cuyos detalles comienzan a salir a la luz cinco años después.

Banguera fue reportada como desaparecida el 7 de enero de 2022, fecha en la que Lamota habría terminado con su vida luego de estrangularla.

El escalofriante relato de Andreína Lamota

Lamota se conectó a la audiencia desde la cárcel La Roca. La diligencia judicial se prolongó por al menos una hora. Según un reportaje de Ecuavisa, la acusada permaneció impasible mientras la Fiscalía leía los informes que detallaban el crimen cometido contra quien fue su amiga.

De acuerdo con el medio, la madre de Jennifer Banguera escuchó el relato entre lágrimas. Durante la audiencia, conoció los detalles de cómo su hija, que tenía 28 años al momento de los hechos, fue asesinada.

El psicólogo forense que evaluó a Lamota indicó que ella había reconocido haber asesinado a su amiga y señaló que el crimen habría estado motivado por una deuda.

Lamota ocultó el cuerpo de su amiga durante seis meses en su departamento, luego lo arrojó en una maleta a 800 metros de su vivienda, en el norte de Guayaquil.

Una deuda de 25 000 dólares habría sido la razón del asesinato

Según el informe forense, Banguera habría prestado 25 000 a Lamota, quien “no pudo cumplir los pagos por lo que su amiga se molestó”.

Según lo relatado por la Fiscalía la joven habría decidido acabar con la vida de su amiga para evitar pagarle una supuesta deuda de 25 000 dólares que Banguera le había hecho en 2021.

Un año después, el fatídico 7 de enero de 2022, Banguera y Lamota acordaron verse en Sauces para hablar sobre la deuda y acordar los pagos, pero todo desencadenó en muerte.

La Fiscalía sostuvo que la noche del crimen se produjo una discusión entre ambas que, aparentemente, terminó en un acuerdo. Sin embargo, horas después, Lamota habría estrangulado con sus propias manos a su amiga mientras dormía, hasta causarle la muerte.

“Lo que pasaba por mi mente es que si la mataba, ya no tendría que pagarle nada (…) Me subí sobre ella y la ahorqué con mis manos. Lo hice hasta que dejó de respirar“, dijo Lamota en su confesión, según recoge Ecuavisa.

Mantuvo el cuerpo por seis meses en su departamento

Según el relato recogido, Lamota mantuvo el cuerpo de Banguera oculto en una habitación cerrada con llave. Para controlar la propagación de los malos olores, habría utilizado cal.

En julio de ese año, seis meses después, decidió deshacerse de los restos. Para ello, colocó el cuerpo de su amiga en una maleta, tomó un taxi y, en plena oscuridad de la noche, lo abandonó entre un cúmulo de basura en los alrededores del mercado Sauces 9. El lugar estaba a unos 800 metros de su vivienda.

La desaparición de Jeniffer Banguera

Jeniffer Juliana Banguera Cornejo tenía 28 años cuando su familia perdió contacto con ella, el 7 de enero de 2022. Años después, el hallazgo de varios objetos durante la investigación de otro crimen volvió a poner su desaparición en el foco de las autoridades.

Una tarjeta bancaria y una computadora portátil que pertenecerían a la joven fueron encontradas por agentes policiales en el departamento de Andreína Lamota, mientras investigaban el asesinato de Martha Solís, madre de la acusada.

Estos indicios permitieron a la Policía establecer una posible relación entre Lamota y la desaparición de quien había sido su amiga.

Andreína Lamota cumple una condena de 40 años

Actualmente, Lamota permanece recluida en la cárcel La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil, donde cumple una sentencia de 40 años de prisión por el asesinato de su madre.

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