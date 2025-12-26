Alexandra Villacís reemplaza desde este viernes 26 de diciembre de 2025 a Mario Godoy en la Presidencia del Consejo de la Judicatura por la licencia que solicitó el último para elaborar su defensa ante la Asamblea que decidió su comparecencia por el caso del juez anticorrupción, Carlos Serrano.

A través de sus redes sociales, Alexandra Villacís confirmó que este viernes recibió la acción de personal que la habilita legalmente para ejercer funciones en el Consejo de la Judicatura.

Villacís es alterna de Mario Godoy y por eso asume la Presidencia en su reemplazo como subrogante.

La subrogancia está dispuesta para tres días, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025.

A la ciudadanía:



Comunicación institucional sobre el ejercicio de funciones en el Consejo de la Judicatura, conforme al marco legal vigente.



Alexandra Villacís

Alexandra Villacís

Presidenta (s) del Consejo de la Judicatura pic.twitter.com/hNeyfj2rez — Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) December 27, 2025

Licencia de Mario Godoy

El 22 de diciembre, Mario Godoy solicitó licencia al Consejo de la Judicatura para preparar su comparecencia a la Asamblea, que aún no tiene fecha.

Godoy hablará sobre las supuestas amenazas, que ya son investigadas por la Fiscalía, al juez Carlos Serrano, en un caso de lavado de activos y narcotráfico.

En una entrevista, Godoy negó cualquier vinculación con el caso y el Consejo de la Judicatura pidió la renuncia al director provincial de Pichincha, Henry Gaibor.

Esto después de la difusión de unos audios que supuestamente implicaban a Gaibor con el caso del juez Carlos Serrano.

Además, Godoy dijo que la intención en la Asamblea es el enjuiciamiento político en su contra; procedimiento que puede terminar en su censura y destitución.