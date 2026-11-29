Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

El Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió la noche del sábado 28 de noviembre de 2026 la sentencia en contra del alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otras 16 personas más, por su presunta participación en el delito de peculado. De ellos, el burgomestre y 12 sospechosos fueron condenados en grado de autores directos de un esquema que, según la Fiscalía General del Estado, utilizó contratos públicos para beneficiar indebidamente a funcionarios y contratistas.

El fallo también determinó que los cuatro procesados restantes fueron cómplices del delito y estableció multas, reparaciones económicas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Peculado en Pujilí y las sentencias

Las pruebas presentadas por la Fiscalía llevaron al Tribunal a declarar responsables a José Arroyo, alcalde de Pujilí, y a otras doce personas como autores directos del delito de peculado. Como resultado, recibieron una pena privativa de libertad de 17 años y cuatro meses.

Otras cuatro personas, identificadas como contratistas, fueron sentenciadas a cinco años, nueve meses y diez días de prisión en calidad de cómplices del mismo delito.

Además de las penas de cárcel, el fallo ordena el pago de multas equivalentes a 60 salarios básicos unificados para los autores (equivalente a 28 920 dólares) y 20 para los cómplices (9 640 dólares). También dispone la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y la suspensión de los derechos de participación mientras dure la condena.

Las magistradas ordenaron igualmente el pago de una reparación integral cuyos montos varían según cada sentenciado. En el caso del alcaldeArroyo, el valor fijado asciende a 340 664,26 dólares.

¿Cómo se desarrolló el juicio?

Durante 12 días de audiencia, el fiscal provincial de Cotopaxi, Fabián Chávez, presentó los elementos con los que buscó demostrar la existencia de una estructura integrada por funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí y varios contratistas.

De acuerdo con la acusación, esa estructura adjudicó y justificó de forma irregular cuatro contratos que fueron financiados con recursos municipales. Las irregularidades fueron identificadas en obras relacionadas con la construcción de dos óvalos abstractos del arte de Pujilí, la elaboración de esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y otras plantas.

La investigación fiscal concluyó que esas obras y la siembra de las plantas ya habían sido ejecutadas en 2023. Sin embargo, la adjudicación de los contratos ocurrió en 2024.

Según la Fiscalía, para la ejecución de esos trabajos se utilizaron materiales y personal del propio Municipio. Esto ocasionó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano de 340 664,26 dólares.

Las pruebas presentadas por Fiscalía

La Fiscalía sustentó su teoría del caso mediante 22 pruebas testimoniales, ocho periciales y 329 documentales.

Durante el juicio, el organismo señaló que los 17 procesados no incurrieron en simples errores administrativos. Su argumento fue que existió una maniobra coordinada en la que el proceso de contratación fue utilizado como herramienta para cometer el delito y los recursos públicos sirvieron para obtener un beneficio indebido.

La acusación también sostuvo que hubo una disposición arbitraria de fondos públicos mediante contratos sobre bienes preexistentes. En otras palabras, se habrían realizado pagos por bienes que ya eran propiedad o estaban en posesión del GAD Municipal de Pujilí.

Según lo expuesto en la audiencia, este mecanismo benefició tanto a funcionarios públicos como a contratistas involucrados en el caso.

La base legal del proceso

El caso fue procesado con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Además, se aplicó la circunstancia agravante contemplada en el artículo 47, numeral 5, del mismo cuerpo legal, relacionada con la participación concertada de dos o más personas en la comisión del delito. Con esos elementos, el Tribunal emitió la sentencia condenatoria máxima en contra de los procesados.

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