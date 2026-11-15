La Fiscalía de Ecuador pidió condenar al Alcalde de Pujilí por presunto peculado

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado solicitó que el alcalde de Pujilí, José A., sea declarado culpable del delito de peculado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos municipales.

El pedido se realizó durante la audiencia de juzgamiento del caso Ornato Municipal, que investiga el supuesto uso indebido de recursos públicos en Cotopaxi.

El Ministerio Público presentó sus alegatos finales y pidió que el Alcalde y otros 12 procesados sean declarados culpables como autores directos de peculado, con la aplicación de dos agravantes. Para otras cuatro personas, señaladas como presuntas cómplices, solicitó la pena correspondiente con una agravante adicional.

La investigación por peculado en Pujilí se concentra en contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando Arroyo asumió la administración municipal. Según la Fiscalía, los involucrados habrían utilizado bienes, materiales y personal del Municipio para beneficiar intereses particulares.

Contratos municipales bajo investigación por peculado

El caso Ornato Municipal investiga presuntas irregularidades en obras públicas, entre ellas la construcción de iglesias, casas comunales y caminos. De acuerdo con la tesis fiscal, varios trabajos habrían comenzado antes de la adjudicación formal de los contratos, utilizando recursos municipales.

Posteriormente, las mismas obras habrían sido adjudicadas mediante procesos de contratación pública. La investigación también incluye contratos para adquirir palmeras, plantas y elementos ornamentales. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían permitido justificar gastos realizados previamente con fondos municipales.

Las autoridades judiciales deberán determinar si existió responsabilidad penal de los 17 procesados. El delito de peculado en Ecuador contempla penas de prisión de entre 10 y 13 años para los autores directos, que pueden incrementarse cuando concurren circunstancias agravantes.

Alcalde de Pujilí permanece detenido en Guayaquil

El Alcalde de Pujilí fue detenido el 7 de agosto de 2025, durante operativos desarrollados en Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Actualmente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, donde fue trasladado en abril de 2026.

Él llegó a la Alcaldía de Pujilí en las elecciones seccionales de 2023, con el 63,71% de los votos. Ese resultado lo convirtió en el segundo alcalde con mayor porcentaje de votación del país.

Tras los alegatos finales de la Fiscalía, el tribunal deberá resolver la situación jurídica del alcalde y los demás procesados. Hasta que exista una sentencia, se mantiene la presunción de inocencia de todos los acusados.

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