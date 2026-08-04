Adulta mayor fue atacada por presuntos ladrones en la Bahía, de Guayaquil

Una cámara de seguridad registró el momento en que una adulta mayor fue abordada por dos hombres y una mujer que la despojaron de sus pertenencias en el sector de la Bahía, en Guayaquil. Este hecho ocurrió el viernes 31 de julio de 2026, en la intersección de las calles Olmedo y Francisco Lavayen.

Detalles del asalto

En el video se observa cómo la señora fue rodeada por estas personas, mientras le robaban todo lo que llevaba en tan solo 20 segundos. Uno de los presuntos atracadores incluso arrancó con la boca uno de los anillos de la adulta mayor.

Seguimiento previo a la víctima

Según testigos que hablaron con Ecuavisa, los presuntos ladrones ya seguían a la víctima y esperaron el momento oportuno para abordarla.

Cada uno se desplazó por varios puntos de la zona para acecharla al salir de uno de los locales comerciales del sector. Un comerciante del área relató: “Cada uno se ubicó en una esquina. Se hacían señales cuando la señora entró al local y, cuando salió, ya la estaban esperando”.

Inseguridad en comercios de Guayaquil

Las personas denunciaron que en este sector comercial los asaltos a modo “arranche” son muy recurrentes. Además, afirmaron que incluso los presuntos ladrones son conocidos y han amenazado a las personas con atentar contra su integridad física si llegasen a denunciarlos.

Medidas de seguridad recomendadas

Mantenerse alerta al entorno al salir de locales comerciales.

Avisar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa.

Evitar llevar objetos de valor visibles.

Este incidente resalta la necesidad urgente de mejorar la seguridad en comercios Guayaquil, así como implementar medidas efectivas para proteger a los ciudadanos, especialmente a los grupos más vulnerables como las personas mayores.

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