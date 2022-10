Abogado del caso María Belén Bernal sufre ataque violento en su auto

Un motociclista rompió el vidrio del auto del abogado de la familia de María Belén Bernal, en Quito. Foto: Cortesía

Redacción Seguridad

Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, fue víctima de un ataque violento mientras estaba a bordo de su vehículo, la mañana de este viernes 21 de octubre del 2022.

El abogado circulaba por el sector de La Alameda, en el centro de Quito, y se dirigía a su oficina. En medio del tráfico, un motociclista se acercó y rompió la ventana derecha de su auto.

“Mientras me trasladaba a mi trabajo, un motociclista rompió el vidrio de mi vehículo. Pedí ayuda a policías del sector me indicaron que no pueden hacer nada. Entiendan, no nos van a amedrentar en el femicidio de María Belén Bernal”, escribió López, en su cuenta de Twitter.

El abogado López habló con EL COMERCIO y aseguró que lo ocurrido es un “acto atentatorio” en su contra y que “han pasado de las amenazas a los hechos”.

Según el jurista, en días anteriores, él y otro abogado de la defensa de la familia de Bernal han sufrido amenazas a través de mensajes de texto y WhatsApp.

“No nos van a amedrentar, nosotros vamos a continuar adelante hasta que se haga justicia con María Belén Bernal. Que caiga quien tenga que caer. No vamos a ceder a las amenazas, nosotros continuamos firmes”, indicó el defensor.

Los antecedentes

López no solo es abogado de la familia de María Belén Bernal, quien habría sido víctima de femicidio dentro de la Escuela Superior de Policía, el pasado 11 de septiembre del 2022. Él también fue compañero de ella cuando trabajaban juntos en un consorcio jurídico.

Él asumió la defensa de la familia de Bernal, desde que ella fue reportada como desaparecida y ahora está al frente del proceso judicial por el delito de femicidio.

El cuerpo de Bernal fue hallado en el cerro Casitagua el 21 de septiembre del 2022. El principal sospechoso del crimen es el esposo de la víctima, el teniente Germán C. Él actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

