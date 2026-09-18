Abogado de alias Fito en Estados Unidos negocia acuerdo para evitar juicio

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La causa penal que se sigue contra la cúpula de Los Choneros en la justicia norteamericana avanza hacia una salida negociada. La defensa técnica de alias Fito en Estados Unidos admitió que mantiene conversaciones directas con la fiscalía para admitir culpabilidad y lograr una atenuación de penas, evitando la instalación de un juicio formal con jurado en el que arriesgaría sanciones de hasta medio siglo o cadena perpetua.

Audiencia y situación legal de alias Fito en Estados Unidos

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros recluido en territorio estadounidense desde julio de 2025, compareció este viernes 18 de septiembre de 2026 ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

A la diligencia asistió bajo custodia y asistido por un intérprete junto a Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, señalado como su lugarteniente y extraditado desde Ecuador en junio pasado. El acto procesal estuvo presidido por el juez Frederic Block, con la intervención de los fiscales federales adjuntos David Berman, Chan Edwards Balfour y Lorena Michelen, además de los juristas defensores Alexei Schacht y Todd Spodek.

Negociación activa para evitar la instalación del juicio

Al término de la sesión, el penalista Alexei Schacht, defensor de Fito, confirmó en declaraciones brindadas al periodista Alejandro Rincón que expuso al juez Block la existencia de negociaciones activas para resolver el caso sin acudir a juzgamiento.

🇪🇨 NEWS| José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, está negociando para resolver su situación judicial en EE.UU. | El tercer co-acusado dentro del mismo pliego de cargos será traído a NY próximamente | Alexei Schacht, abogado de “Fito”, entregó la siguiente declaración pic.twitter.com/WwbqzMDD2H — Alejandro Rincón (@ALEJOrincon) September 18, 2026

El jurista explicó que los acercamientos procesales abarcan tanto a su defendido (Fito) como a alias Topo y al tercer coacusado en el pliego de cargos, alias Churrón. Schacht se mostró optimista respecto a la posibilidad de finiquitar un acuerdo de culpabilidad con la Unidad de Narcotráfico y Terrorismo Internacional antes de someterse a jurado.

Extradición de alias Churrón prevista en corto plazo

El avance definitivo del convenio judicial permanece sujeto a la llegada a Nueva York de Francisco Bermúdez Caguas, alias Churrón, tercer procesado en el pliego acusatorio.

El imputado fue aprehendido el 2 de julio pasado en el sector de la Alborada, en Guayaquil y se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, trámite por el cual el gobierno estadounidense mantenía una recompensa de cinco millones de dólares.

Según las previsiones expuestas por el abogado Schacht, su entrega formal por parte de las autoridades ecuatorianas podría concretarse en un término estimado de entre 30 y 45 días, antes del cierre de año.

Siete cargos federales y suspensión de plazos procesales

El pliego judicial imputa a los procesados siete cargos relacionados con la distribución internacional de cocaína, compra y tráfico de armamento de alto calibre, y el liderazgo de una organización delictiva transnacional.

En la audiencia, el Gobierno norteamericano certificó la entrega de materiales probatorios dentro de la etapa de descubrimiento (discovery) y ratificó su apego a las obligaciones Brady sobre pruebas exculpatorias.

Tras catalogar la causa como un caso complejo bajo la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act), el tribunal suspendió los plazos y convocó a una nueva conferencia presencial para el 27 de enero de 2027 a las 11:00, salvo que las partes cierren previamente el acuerdo de culpabilidad.

Paralelamente, la defensa solicitó intervención judicial para que Macías reciba atención médica por una complicación de salud en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece bajo Medidas Administrativas Especiales.

Preguntas frecuentes sobre el proceso penal de alias Fito en EE.UU.

❓ ¿Qué busca la defensa técnica de alias Fito en Estados Unidos ante la Corte de Nueva York?

Negociar un acuerdo de culpabilidad y colaboración para atenuar penas y evitar el juicio con jurado.

El abogado Alexei Schacht confirmó al juez Frederic Block que mantiene conversaciones activas con los fiscales federales en Brooklyn.

❓ ¿Qué cargos enfrenta José Adolfo Macías Villamar en la justicia norteamericana?

Enfrenta siete cargos por narcotráfico internacional, compra y porte ilegal de armas, y liderazgo criminal.

Las acusaciones contemplan posibles penas de hasta 50 años de prisión o cadena perpetua si el caso va a juicio formal.

❓ ¿Quién es el tercer procesado pendiente de extradición desde Ecuador?

Francisco Bermúdez Caguas, alias Churrón, detenido en Guayaquil.

Permanece recluido en la Cárcel del Encuentro a la espera de ser enviado a Estados Unidos en un lapso estimado de 30 a 45 días.

❓ ¿Cuál es la fecha de la próxima diligencia judicial fijada por el juez?

El 27 de enero de 2027 a las 11:00.

El juez suspendió los plazos por la Ley de Juicio Rápido debido a la complejidad del expediente, a menos que antes se cierre el acuerdo.

❓ ¿Qué reclamo presentó la defensa de Macías sobre sus condiciones de detención?

Solicitó atención médica por un quebranto severo de salud y la revisión de las medidas de aislamiento en el penal.

Macías permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAMS).

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