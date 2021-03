Secretario de la Presidencia: 'No hay necesidad del pedido de prohibición de salida del país para el Presidente'

El presidente de la República, Lenín Moreno, para abandonar Ecuador necesitará el permiso de la Asamblea Nacional hasta un año después finalizado su periodo, el próximo 24 de mayo del 2021.

Así, Nicolás Issa Wagner, secretario general de la Presidencia, desvirtuó que el Jefe de Estado deje el país tras culminar su administración. Esto en relación a la denuncia que hizo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, por el presunto cometimiento del delito de lesa humanidad, en contra de Moreno.



También acusó a María Paula Romo, exministra de Gobierno; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; y otras personas. Para todos ellos solicitó la prohibición de salida del país. Carrión había presentado su informe sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra las víctimas de la represión de octubre de 2019.



"No hay necesidad de ese pedido", aseguró Issa Wagner.



Agregó: "Moreno necesita el permiso de la Asamblea un año, por lo menos, entonces no hay necesidad de ese pedido. Y segundo, en esa condición, que he analizado, es que no se toma en cuenta por ningún lado, el secuestro a Policías, el incendio de la ciudad de Quito, entre otras cosas".

Según Issa, hacer un pedido 'de algo' que existe en la Ley es para tratar de generar polémica. "Si en algún momento se tienen que investigar esos hechos, actuaciones que se hagan también, pero considerando todos los elementos".



Sin embargo, para el asambleísta de Creo, Fernando Flores, hay una mala interpretación en las declaraciones de Issa. Explicó que el artículo 170 de la Constitución habla de que el Presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar al Legislativo, con antelación, su decisión de ausentarse del país.



"Solo debe notificar y comunicar la salida a la Asamblea, no es que debemos autorizar la salida, no votamos, la Asamblea no toma una decisión", dijo Flores. Recordó que en julio del 2017 un panorama similar se evidenció con Rafael Correa, quien comunicó que abandonaría el país. Ese tiempo el exmandatario viajó a Bélgica, previo al rompimiento político con su sucesor Lenín Moreno.