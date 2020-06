Operativo para controlar uso de mascarilla y respeto al distanciamiento se ejecutó en San Roque

LEA TAMBIÉN

En la calle Abdón Calderón del barrio San Roque, en el Centro Histórico de Quito, se concentran más de 300 comerciantes informales y cientos de personas que ocupan las calles y aceras desde que entró en vigencia el semáforo amarillo, el pasado 3 de junio de 2020.

Ante esa situación, la Intendencia de Pichincha realizó un operativo a las 07:00 de este miércoles 17 de junio del 2020. El objetivo es controlar que la gente utilice mascarillas y respete los dos metros de distanciamiento mientras trabaja o realiza compras. También que los negocios atiendan con el 30% de su aforo. “La solución no es retirarlos de aquí. Se busca que la gente pueda hacer sus ventas, puedan generar ingresos y no agravar la situación con más contagios”, dijo la intendenta Daniela Valarezo.



Junto con la Policía Nacional se efectuaron inspecciones para verificar que los mercaderes utilicen las mascarillas. No hubo sanciones para los locales comerciales -indicó la funcionaria- ya que estos cumplieron con las normas de bioseguridad para atender a las personas. Es decir, sus propietarios pintaron la señalética y suministran gel o alcohol a sus clientes. Asimismo, los empleados utilizan protección facial mientras laboran.

Agentes policiales se encargaron de socializar las medidas de prevención. Incluso participaron efectivos motorizados y los de la Unidad de Equitación y Remonta. Luego de esa intervención, las autoridades se movilizaron a otros puntos de la urbe para continuar con los controles.