Sacerdote anuncia en misa que deja la iglesia: 'Mi corazón se enamoró'

Riccardo Ceccobelli, un sacerdote de la diócesis de Todi, en Italia, hizo un peculiar anuncio a sus feligreses durante una misa. El cura reveló que dejaría su cargo en la Iglesia Católica porque se enamoró de una mujer.



“Mi corazón se enamoró, nunca he tenido la posibilidad de traicionar las promesas que hice. Pero quiero intentar vivir este amor”, explicó el sacerdote a su superior, el obispo Gualtiero Sigismondi, según un comunicado de prensa de la diócesis.



Ceccobelli, recoge el diario italiano Il Corriere della Sera, realizó esta confesión durante una misa dominical con público presente.



El mismo sacerdote, asevera el medio Televisa, contó el hecho a la prensa el martes 13 de abril del 2021. Ahí agregó que no fue una decisión fácil romper con su celibato, porque "ama y respeta la Iglesia", pero su enamoramiento pudo más.



Ceccobelli, dice el comunicado, ya fue suspendido del servicio para empezar los trámites del "estado laico".



Tras conocerse la decisión del cura, el religioso superior Sigismondi dijo: "Agradezco a don Riccardo todo el servicio prestado hasta ahora. Y en primer lugar, le envío mis más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad como él mismo me dijo, le garantice la paz y la serenidad".

La identidad de la mujer que llevó al ahora exsacerdote a dejar la sotana no ha sido revelada, pero según medios locales, la comunidad en la que reside Riccardo Ceccobelli ya sabía que él estaba con una pareja.