5 rubros corrientes se llevan 18% del gasto de prefecturas

Las tensiones entre los gobiernos locales y el Gobierno central continúan. Ayer, 16 de diciembre del 2020, ocho prefecturas protestaron por el recorte de las asignaciones presupuestarias.

Antes de la pandemia, el Gobierno esperaba asignar a las prefecturas USD 829 millones. Pero con la caída de ingresos fiscales, las prefecturas recibirán USD 642 millones.



De ese monto, según Finanzas, quedan pendientes de pago USD 122 millones del presupuesto del 2020.



Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), no reconoce esas cifras.



El Ministerio de Finanzas se mantiene en su postura, pero busca acuerdos con los GAD para aliviar el impacto por el recorte. La entidad también plantea que optimicen recursos y reduzcan gastos.



Para el 2020, los presupuestos de las prefecturas suman USD 2 029,9 millones. El valor surge de un análisis efectuado por Finanzas, ya que no todos los gobiernos locales transparentan o actualizan sus cifras en sus páginas institucionales.



El Ministerio logró identificar cinco rubros corrientes de esas entidades locales: salarios, viáticos, publicidad, consultorías y arriendos. Esos gastos pesan un 18% de los presupuestos.



El rubro de más peso es el de sueldos, con 321 millones, casi la mitad de la asignación total esperada para el 2020 de Finanzas. En 2019, el pago en nómina fue de 290,3 millones.



En los otros cuatro rubros antes mencionados las transferencias subieron 15,3 millones frente al 2019 (ver recuadros).



Miño señaló que la solución no es recortar gastos y sostiene que las finanzas locales están golpeadas porque el Fisco adeuda, incluso antes de la pandemia, por convenios de inversión, devolución del IVA.



Las prefecturas han tenido que retrasar la ejecución de obra pública, dijo, pero no se refirió a planes de ajuste de gasto corriente para este año.



Congope informó que continuará los diálogos con el Ejecutivo para alcanzar convenios de pago, pero no acepta un recorte mayor al 5% en las asignaciones locales.



El Consorcio sostiene que el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) establece que el ajuste solo puede ser de hasta un 5%.



“Antes de esa reforma, que se dio en julio, la ley permitía que el recorte a los presupuestos sea de 15%. En adelante, solo 5%”, acotó Miño.



Pero, según la reforma al Coplafip, los ajustes, del 5%, rigen desde 2021. Y, desde ese año, el Fisco también podrá poner techos de gasto a los GAD.



Viáticos crecieron 37% en el 2020



Las prefecturas usaron hasta agosto pasado USD 3,3 millones de los 11,9 millones presupuestados para viáticos el 2020. En total, este año se prevé gastar en este rubro un 37% más frente al 2019.



Según Finanzas, Manabí, Azuay y Zamora Chinchipe son las provincias que más gastaron en viáticos. La viceprefecta del Azuay, Magaly Quezada, dijo que, Ley, están dando continuidad a los proyectos firmados en la administración anterior. “Llevamos dos meses levantando informes de lo contratado”. Dijo que hay necesidades en riego y vialidad, pero el presupuesto del 2021 será más austero por la crisis.



Asignación para arriendo subió



El gasto en arriendo fue similar en el 2018 y el 2019: llegó a USD 13,8 millones en cada año. Según Finanzas, los GAD provinciales destinaron un promedio de USD 390 000 anuales para este tipo de egresos. Los pagos más altos se registraron en Morona Santiago, Manabí, Cañar, Azuay y Santo Domingo.



Para el 2020, las prefecturas presupuestaron gastar USD 6 millones más que en los dos años anteriores, pero hasta agosto del 2020 se había

ejecutado solo 15% del presupuesto anual en ese rubro.



Manabí y Morona Santiago siguen siendo las dos provincias con mayores gastos en arriendos en el 2020.



Más gasto para comunicación



Las prefecturas gastaron USD 5,8 millones en el 2019 para publicidad y promoción. Los gobiernos provinciales que más dinero destinaron a este rubro fueron Guayas, Azuay, Manabí, Tungurahua y Esmeraldas, según Finanzas.



“En la actual crisis económica hemos destinado los recursos para la reactivación turística, ferias, medidas de autoprotección y otros”, dijo el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda.



En el 2020, los GAD estimaron casi el doble de recursos para publicidad. La proyección es gastar USD 11,3 millones, de los cuales se ejecutaron 2,7 millones a agosto.