Rosana Alvarado asegura que Régimen entregó ‘información valiosa’ a familias del equipo de prensa de EL COMERCIO

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La respuesta del Gobierno a la ‘indignación’ de los familiares del equipo de EL COMERCIO secuestrado y asesinado en la frontera norte llegó un día después de que se abrieran los sobres con documentos desclasificados entregados por el Gobierno de Ecuador. “Hay información valiosa dentro de lo que ha sido entregado”, aseguró Rosana Alvarado, ministra de Justicia, en rueda de prensa, la tarde de este lunes, 26 de julio del 2018.

Esos documentos fueron entregados por el Gobierno a los familiares el 14 de mayo último y, desde entonces, permanecieron en custodia hasta el arribo a Quito del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Ese equipo llegó a Ecuador el 25 de julio por pedido de los familiares, para investigar el secuestro perpetrado el 26 de marzo del 2018 en Mataje, Ecuador, y el posterior asesinato en cautiverio del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.



El 25 de julio, las carpetas con la información desclasificada en mayo fueron abiertas frente a los miembros del ESE. Los familiares, entonces, consideraron una burla que los documentos consistieran en notas de condolencias e información que ya era pública sobre el caso.



Alvarado sostuvo que, pese a las críticas de los familiares, en las carpetas sí había información relevante pero admitió que “hay otra información dentro del proceso judicial a la que también tendrán acceso”. Según ella, el Gobierno reconocerá si es que hubo errores en el manejo del caso.



En la rueda de prensa también estuvo presente Édison Lanza, relator para la Libertad de Prensa de la CIDH, quien se encuentra en Ecuador con el ESE. Él recordó que para la CIDH se trata de un caso emblemático y que de esta investigación surgirán recomendaciones para políticas públicas sobre la protección de periodistas en situaciones de riesgo elevado.



Lanza dijo haber encontrado “apertura y disposición no solo del Ministerio de Justicia, si no también de las demás autoridades que tienen algo que ver con el caso”.



Andrés Michelena, titular de la Secom, también en la rueda de prensa, sostuvo que el presidente Lenín Moreno ha instruido para que se escuchen los pedidos de los familiares y que no se escatimarán esfuerzos. Aseguró asimismo que Moreno no se permitirá que se oculte información.

A las 18:20 de este jueves 26 de julio del 2018 el Gobierno emitió un comunicado tras los cuestionamientos de los familiares a la información desclasificada.