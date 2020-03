María Paula Romo: 'No hay una comprensión de la gravedad de lo que está pasando y algunas personas están incumpliendo las medidas'

LEA TAMBIÉN

En la primera rueda de prensa que se hace de manera virtual, la ministra de Gobierno María Paula Romo informó este lunes 16 de marzo de 2020 los pormenores de las medidas anunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno y que rigen desde el próximo martes 17.

En este sentido, la Ministra aseguró que la restricción de circulación rige desde mañana para que la ciudadanía tenga la oportunidad de organizarse este lunes, previo a la entrada en vigencia de las medidas.



Sin embargo, Romo lamentó que "nuestra primera valoración es que muchas personas se han tomado o como un día normal o como un día de vacación. Esto no puede ser", enfatizó la Ministra. Luego, agregó que "no hay una comprensión de la gravedad de lo que está pasando y algunas personas están incumpliendo las medidas".



Romo, que preside la Mesa de Seguridad instalada a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el covid-19, anunció que la tarde de este lunes hará algunas recomendaciones al Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Entre las principales están:



1. La aplicación de pico y placa, para que un día para que un día solo circulen placas pares y otro solo placas impares.



2. Suspensión del transporte interprovincial desde las 00:00 del martes 17 de marzo del 2020.



En cuanto a vuelos internos, aseguró que de momento no se ha considerado la posibilidad e suspenderlos. "Lo que sí estamos mirando es que la cantidad de pasajeros está cayendo".



La Ministra también destacó la decisión de los municipios de Quito y Guayaquil, quienes han aplicado medidas de teletrabajo para miles de sus funcionarios, "aproximadamente la mitad".



Instó también a denunciar reuniones masivas a través de una llamada al ECU 911 o en la UPC más cercana. "Si se incumplen las medidas, no están engañando al Gobierno ni a la Policía. Estamos engañándonos y poniéndonos en riesgo nosotros mismos". Dijo que las detenciones serán el último recurso, pues la idea no es aglomerar las unidades de flagrancia. Se trabajará más bien con partes policiales, para seguir procesos más adelante.



Romo se refirió además al plazo para el registro de ciudadanos venezolanos para la visa humanitaria. Inicialmente, el plazo terminaba a fines de marzo, pero la Ministra aseguró que se ampliará dos meses más.



Sobre los ecuatorianos varados en aeropuertos del mundo, aseguró que desde el Ministerio de Transporte y Cancillería se llevan a cabo gestiones para asegurar el retorno de los ciudadanos ecuatorianos. En el caso de algunos vuelos que fueron suspendidos en México "de manera injustificada", según Romo, estos se estarían retomando entre anoche y hoy. Un grupo de ecuatorianos en Venezuela, que tuvo el mismo problema en este país, ya habría llegado al país.



"Estamos con el abastecimiento asegurado", aseguró. La Ministra recomendó que las personas hagan sus compras en almacenes cercanos a sus hogares; es decir, evitar grandes mercados y supermercados para no generar aglomeración.