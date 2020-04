El número de pruebas de covid-19 se multiplicará por tres, confirma ministra Romo

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo este jueves 9 de abril del 2020 que, a más tardar, el sábado 11 de abril del 2020 se verá un incremento importante en las cifras, tanto de casos positivos como descartados de covid-19, ya que se realizará una mayor cantidad de pruebas.

El número de pruebas que se realizan solo en el sistema público de salud –señaló Romo– se ha multiplicado por tres, ya que la capacidad aumentó. Y añadió que se trabaja en la certificación de laboratorios de más universidades para que realicen los diagnósticos.



Hasta esta mañana las cifras indican que se han tomado 19 102 muestras. Hay 4 965 casos confirmados en el país y 272 fallecidos por covid-19, además de otros 284 fallecidos probables a causa del coronavirus.







Sobre el funcionario destituido por realizar cobros a las familias de personas fallecidas en una casa de salud, la ministra Romo dijo que no se descarta que haya personas que no son funcionarios ni trabajan en hospitales y que sean parte de la misma red. La Fiscalía lo investiga.



La ministra de Gobierno insistió en que no se debe acudir a las emergencias de los hospitales por sospecha de covid-19. “El 80% de las personas que dan positivo se van a recuperar en casa. Si cada persona que da positivo va a un hospital vamos a saturar hospitales y emergencias”.

Romo dijo que es importante que las pruebas de covid-19 se hagan por pedido médico y que, incluso si resultan positivas, haya un seguimiento y control de un galeno.