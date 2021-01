La consejera Rivadeneira apelará sentencia en su contra y espera pronunciamiento del Cpccs

María Fernanda Rivadeneira, integrante del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), anunció este jueves 14 de enero del 2021 que apelará la sentencia emitida en su contra por el juez nacional, Iván León, por supuesta calumnia al extitular de este organismo, Christian Cruz.

“Lo que pasó a través de esta sentencia es querernos callar como organismo, es querer callar a esta consejera, eso no lo voy a permitir. Me defenderé, pondré la apelación pertinente e iré hasta las últimas consecuencias”, reaccionó.



La consejera fue condenada a seis meses de cárcel y al pago de una multa de tres salarios básicos unificados. Ella cuestionó el fallo del juez León, de quien recordó que no pasó la evaluación para quedarse en el cargo de magistrado de la Corte Nacional de Justicia.



A pesar de la sentencia, Rivadeneira se ratificó en sus acusaciones de que Cruz habría obtenido de modo fraudulento un carné con 81% de discapacidad, por el cual fue destituido en octubre pasado por la Asamblea y afronta una investigación previa en la Fiscalía.

Rivadeneira dio estas declaraciones en una breve rueda de prensa en la sala de sesiones del Cpccs. Aunque el resto de los consejeros no la acompañó, la consejera consideró que el Pleno de este organismo debe pronunciarse. “Entiendo que en horas de la mañana se van a pronunciar”, puntualizó.



Cruz fue censurado por la Asamblea Nacional el 13 de octubre del 2020 con 124 votos a favor y 5 abstenciones de entre 129 asambleístas presentes (se necesitaban 70 votos para la sanción) que la Constitución requería para esta decisión.

La moción de censura la presentó Henry Kronfle (PSC) por supuesto incumplimiento de funciones y falta de probidad. “Al señor Christian Cruz Larrea por la falta de ética y moral, principios y valores, la falta de probidad notoria, debemos censurarlo; por la ilegalidad y el incumplimiento y arrogación de funciones, debemos destituirlo”, dijo Kronfle en esa sesión.



