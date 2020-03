Martínez presenta medidas económicas a bancadas de la Asamblea y recibe observaciones

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, presentó hoy, miércoles 11 de marzo del 2020, a los coordinadores de las bancadas de la Asamblea y sus autoridades las medidas económicas que fueron anunciadas anoche por el presidente Lenín Moreno.

El funcionario llegó con una media de hora de retraso al salón de los expresidentes del Parlamento, sin hablar con la prensa. Allí lo esperaron el titular de la Legislatura, César Litardo (AP), y una veintena de asambleístas de todas las fuerzas políticas menos del Partido Social Cristiano (PSC).



"Esperemos que esta reunión tenga una acción positiva, que podamos encontrar acuerdos, criterios que permitan paliar la situación económica del país y tener una articulación entre el Ejecutivo y Legislativo", manifestó Litardo al instalar la sesión que se da de manera reservada.



Al ingresar a la cita, ninguno de los asambleístas, inclusive de Alianza País, adelantó un apoyo total de los bloques a las medidas económicas frente a la crisis derivada de la caída del precio del petróleo y las exportaciones.



Héctor Muñoz, de Suma, consideró que la clase media resultará afectada con acciones como el aporte único sobre el 5% del avalúo para los propietarios de autos de más de USD 20 mil.



El legislador dijo que propondrá como alternativa que se incremente la base para ese cobro. Además cuestionó que se pretenda hacer un nuevo descuento a los salarios del sector público.



El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), dijo que su bancada todavía no define una postura, pero cuestionó que el Gobierno no haya optado por retirar el subsidio a los combustibles.



Esteban Albornoz, del bloque de Alianza País (AP), concordó en que se debe debatir la focalización de los subsidios. Acotó que todavía la bancada no ha analizado las medidas y que tiene "varias inquietudes".



"Se debe analizar con profundidad el alcance y el futuro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", apuntó.



A la cita también acudieron Cristóbal Lloret y Esteban Melo, del correísmo, quienes calificaron de "contradictoria " a la propuesta del Ejecutivo.