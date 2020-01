La revisión técnica de los vehículos se aplazó en Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ibarra y Otavalo

LEA TAMBIÉN

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular de Guayaquil, Ibarra, Otavalo y Santo Domingo tenían previsto empezar la atención este lunes 13 de enero del 2020, pero no lo pudieron hacer, porque el Servicio de Rentas Internas (SRI) no activó el sistema. La entidad había anunciado que estaría listo a inicios de esta semana.

En Cuenca, el Municipio no tuvo inconvenientes, porque su sistema es autónomo.



El SRI informó que a partir del 15 de enero del 2020 estarán habilitados los servicios vehiculares que administra. Esto generó cambios en agencias como la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil, que refirió que debido a la indisponibilidad de servicio por parte del SRI no se podrán atender los trámites de matriculación como se tenía previsto este 13 de enero.



“Sin embargo, los centros de revisión estarán abiertos brindando información y entregando certificados. Lamentamos los inconvenientes y reiteramos que todos los servicios se normalizarán a partir del miércoles 15, cuando se restituyan los servicios relacionados con los impuestos vehiculares por parte del SRI”.



El SRI es el organismo que recauda los pagos de matriculación vehicular. “Mientras no tengan debidamente habilitado y reajustado los valores en su sistema informático, los GADs que tienen RTV no pueden iniciar la RTV”, indicó la ATM.



En Santo Domingo de los Tsáchilas también hay problemas para el proceso de revisión técnica vehicular. La Empresa Municipal de Transporte informó este lunes que no han atendido a los usuarios, porque el sistema del Servicio de Rentas Internas no está habilitado para la recaudación del valor por la matrícula.



Esta entidad preveía empezar la atención de la revisión este 13 de enero, pero los usuarios que llegaron a verificar sus turnos se enteraron de que no está habilitado el procedimiento.



Otros conductores adelantaron trámites en las ventanillas y esperan un nuevo anuncio para cumplir con este requisito. El año pasado unos 20 800 automotores realizaron la revisión vehicular en la provincia.



La Empresa de Movilidad de la Región Norte (Movidelnor), que tiene centros de Revisión Técnica Vehicular en Ibarra y Otavalo, espera que el SRI active el sistema de pago para poder matricular a los vehículos. Según uno de los funcionarios, se anunció que se habilitaría el sistema el 13 de enero, pero, hasta las 15:30 aún no estaba operando.



El proceso regular de matriculación se iniciará en febrero de 2020, con las placas que terminan en 1. Sin embargo, este mes está previsto que se realice la revisión técnica vehicular y la matriculación de los automotores que se han adquirido en diciembre y de los que no matricularon el año anterior.



La Empresa de Movilidad de Cuenca realiza con normalidad el proceso de Revisión Técnica Vehicular, porque tiene autonomía en el sistema. Pero no realizan los procesos de matriculación ni el pago del impuesto al rodaje, que dependen del sistema del SRI y de la Agencia Nacional de Tránsito. La Empresa de Movilidad recibió una notificación que el sistema estará habilitado a partir del 15 de enero.