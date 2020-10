Consejo consultivo para fijar el precio de la caja de banano de 2021 será el 16 de octubre

LEA TAMBIÉN

La reunión del Consejo consultivo para definir el precio mínimo de sustentación (PMS) de la caja de banano para el 2021 será el 16 de octubre. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) este miércoles 7 de octubre de 2020.

El pasado 2 de octubre se realizó la convocatoria al sector para su participación en la cita que se realizará de forma presencial.



En la reunión con delegados de productores y exportadores se deberá discutir el precio para la nueva temporada y luego se emitirá el Acuerdo Ministerial que regirá para el 2021.



El MAG explicó que, si no se logra ningún acuerdo en la mesa consultiva el PMS, el valor será fijado por la Cartera en un tiempo no mayor a 10 días laborables.



En los últimos dos años no ha existido un acuerdo de consenso entre las partes.



El precio actual de la caja de banano de 18,14 kg es de USD 6,40.



Para los exportadores, sería adecuado mantener el precio que está vigente este año para no perder competitividad en mercados internacionales.



Los productores, en cambio, plantearon que la caja subiera a USD 7,05 por los altos costos de producción.



El presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe), Franklin Torres, señala que la propuesta del sector se realiza de acuerdo con lo que determina la Ley del Banano vigente. Esto es, una sumatoria de los costos de producción y una utilidad razonable.