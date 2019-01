Abogado y docente universitario es el encargado de Negocios de Venezuela en Ecuador, designado por Juan Guaidó

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

René de Sola Quintero, de 47 años, fue designado como encargado de Negocios en Ecuador por parte del gobierno venezolano interino de Juan Guaidó. Así lo indicó hoy, miércoles 30 de enero del 2019, Eduardo Febres Cordero, presidente de la fundación Venezolanos en Ecuador, con sede en Quito.

Esto ocurre luego de que Guaidó designara a los representantes diplomáticos en 10 países, entre ellos Ecuador. Febres Cordero indicó que, por lo pronto, De Sola Quintero no dará declaraciones hasta que el Gobierno de Lenín Moreno lo reconozca como encargado de Negocios en Ecuador.



Por lo pronto, la oficina de comunicación de la Cancillería ecuatoriana indicó el pasado martes 29 de enero de 2019 que hasta el momento no ha recibido formalmente “ninguna notificación oficial al respecto” y que por ahora las autoridades no tienen comentarios al respecto.



El dirigente explicó que De Solá Quintero nació en Caracas. Vive 10 años en Ecuador y es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, título revalidado por la Universidad de las Américas (UDLA). También un posgrado en Derecho Corporativo.



Actualmente, él labora en un importante consorcio de abogados en Quito y ejerce la docencia universitaria. Para Febres Cordero, se trata de una persona idónea y muy preparada para el cargo que le designaron como representante de su país. "Tiene varios años de residencia en Ecuador".



"Estamos a la espera que los estados ecuatoriano y venezolano cumplan con las formalidades para su designación", precisó Eduardo Febres Cordero.