El Reino Unido y la Comunidad Andina se blindan ante el Brexit

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea (UE), a raíz del Brexit, aún no se concreta, pero ese país está trabajando para que la relación comercial que mantiene con otras naciones no sufra mayores contratiempos.

El pasado miércoles 15 de mayo de 2019 en el Palacio de Carondelet, en Quito, Reino Unido firmó un acuerdo comercial multipartes con los tres países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): Colombia, Ecuador y Perú. El tratado replica las condiciones del acuerdo ya establecido con la UE, pero con ligeros cambios.



El ministro de Política Comercial del Reino Unido, George Hollingbery, explicó que fueron cambios con respecto a cómo funcionan los sistemas en Reino Unido, “con diferentes comités y cambios en ciertas palabras que no alteraron las preferencias ni condiciones”.



Otro cambio fue en los montos de ciertos productos que entran sin impuesto. En el acuerdo con la UE se establecen cuotas libres de impuestos para determinados montos de ciertos productos, pero en el acuerdo con Reino Unido se modifican esos volúmenes acorde con el mercado británico.



Según la embajadora de Reino Unido en Ecuador, Katherine Ward, los flujos comerciales de la CAN y Reino Unido bordean los USD 2 568 millones anuales y con el acuerdo se pueden potenciar más, con una mayor presencia de compañías británicas que podrían llegar a la región.



En el caso de Ecuador, el 95% de los bienes exportables entrará con arancel cero una vez que Reino Unido concrete su salida de la UE.



Los principales productos que Ecuador vende a esa nación son banano, atún, camarón y flores. El año pasado, el país vendió a ese mercado USD 187 millones.



Hollingbery señaló que a su país le interesa que se incremente más la exportación de servicios a Ecuador. Añadió que hay interés de inversión en sectores petroleros y mineros, aunque esto requiere diálogos más profundos para que se concreten las inversiones.



En el caso de Reino Unido, productos como las bebidas alcohólicas entrarán con arancel cero, tal como se establecía en el acuerdo con la UE.



Con el tratado firmado con la UE en el 2016, también se establecieron bienes que tienen una desgravación paulatina de aranceles. Para estos productos, el tributo que aplicará Reino Unido será el que esté vigente para el año en que el Brexit culmine. Por ejemplo, actualmente, bombones, caramelos, confitería o salsa de soya entran a Ecuador desde Europa con un 5% de arancel, por el acuerdo con la UE.



Pero para el 2020, estos bienes tendrían un arancel cero. Si Reino Unido sale de la UE en el 2019, el arancel de esos productos también sería de 5%. Y si ese país sale del bloque europeo en el 2020, esos bienes tendrían también cero arancel, igual que como se estableció con la UE.



Hollingbery reconoció que el Brexit es un gran reto para su país, pero añadió que en cualquier circunstancia en que se dé su salida del bloque, es una prioridad para el Gobierno británico garantizar que las condiciones de comercio para sus socios sigan siendo como antes, e incluso, que mejoren.



El Ministro aseguró que los cuatro países están comprometidos a que el comercio pueda ir más allá de lo establecido en el acuerdo que la CAN ya tenía con la UE.



Ayer, además, se firmó un documento de liberalización del comercio entre la CAN y el Reino Unido. “En esta etapa, hasta la salida de la UE, no podemos negociar nuevos acuerdos, sino replicar los existentes, pero eso no quiere decir que Reino Unido no tenga la ambición de hacer más”, manifestó el Ministro.



En el caso de Ecuador, tras la firma del documento, el acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea de Ecuador y la Corte Constitucional.