La reforma tributaria irá al Pleno con 77% de consensos

Con 11 votos y por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó este miércoles 27 de noviembre del 2019 el informe del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, para que vaya a primer debate el viernes 29 de noviembre.

La Comisión comenzó a analizar este documento, de 50 artículos, el viernes pasado. Tras dos sesiones efectuadas el lunes y el martes, los legisladores del organismo alcanzaron acuerdos en el 77% del temas.



Uno de los ajustes que genera discrepancias es el artículo que plantea que las empresas telefónicas puedan devengar hasta un 80% de los valores anuales que deben pagar por uso y explotación del espectro radioeléctrico, a través de inversiones en proyectos que reduzcan la brecha digital.



Otras reformas donde no hubo consenso son el cobro del 10% de IVA a los servicios de plataformas digitales, el ICE a las fundas plásticas, el impuesto a la renta para los dividendos de inversiones extranjeras y la eliminación del IVA para el papel periódico, periódicos y revistas.



Esos artículos se incluyeron en el informe con las observaciones de los legisladores y sin recomendaciones de la Comisión, para que se discutan en el Pleno y se pueda “ahondar en estos temas en el segundo debate”, dijo el presidente de la Comisión, Daniel Mendoza.



La meta del Gobierno es que hasta el 6 de diciembre se apruebe esta segunda propuesta de reforma, con la que se esperan ingresos por USD 600 millones, luego de que la Asamblea archivó la primera propuesta hace dos semanas.



Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, dijo este miércoles que el Gobierno confía en que el nuevo documento sí se apruebe esta vez, pues el Ejecutivo buscó consensuar la propuesta y se reunió con representantes de las bancadas del Legislativo antes de la votación.



Las bancadas correísta y del Partido Social Cristiano (PSC) adelantaron que no apoyarán los incrementos de impuestos.



Esta última propone que el documento se analice en el Pleno por partes, para aprobar “solo las cosas buenas que tiene la propuesta, que son las exenciones tributarias y los incentivos para la producción”, dijo Vicente Almeyda, legislador del PSC.



Hermuy Calle, de Revolución Ciudadana, señaló que su partido apoya otras medidas que podrían dejar ingresos al Fisco. Él menciona que se debería bajar el IVA del 12% al 10% para incentivar el consumo y que crezca la recaudación por esta vía.



El PSC plantea que el Gobierno debe hacer un mayor ajuste del gasto y enfocarse en concretar la monetización o concesión de activos del Estado al sector privado.



Gabriela Larreátegui, de Suma, dijo que el texto debe votarse en su totalidad. “Sería irresponsable aprobar solo los beneficios que implicarán un sacrificio fiscal. No aprobar las medidas que dejan más ingresos al Estado sería hacer un daño a las finanzas públicas”.



En un comunicado difundido este miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la reforma en discusión ayudará a fortalecer las finanzas del país y hará que el sistema tributario sea más simple y favorable al crecimiento.

.@KGeorgieva: Reunión muy productiva con @RichardM_A. Reafirmamos nuestros objetivos comunes para fomentar un crecimiento más fuerte e inclusivo para el bienestar de todos los ecuatorianos. https://t.co/LSCU4fc7QU https://t.co/0bTIyFPZDI — FMI (@FMInoticias) November 27, 2019

“La aprobación de esta reforma será un hito importante para el programa del Gobierno apoyado por el FMI y facilitará completar pronto la segunda y tercera revisión combinadas del programa”, señaló el multilateral en un comunicado.



Las declaraciones del organismo se dieron luego de que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se reuniera el martes, en Washington, con la directora gerente del multilateral, Kristalina Georgieva.



Georgieva señaló que el ente seguirá trabajando estrechamente con el Gobierno Nacional “para abordar los desafíos económicos y construir un país más próspero”.



El multilateral tiene que concretar aún dos desembolsos por USD 500 millones en este año, como parte del acuerdo económico que se firmó en marzo. Además, Finanzas espera que el Fondo aporte con el 21% del financiamiento que requiere el Estado en el 2020.



Para que se concreten esos recursos, el Gobierno debe ajustar las metas previstas en la carta de intención. Dos de ellas son incrementar los ingresos tributarios y bajar los gastos en subsidios a los combustibles.



Mientras tanto, los mercados internacionales aún muestran desconfianza.



El indicador de riesgo país, que mide las probabilidades de que un país caiga en mora en sus deudas, se ha mantenido sobre los 1 000 puntos desde el 18 de octubre. El martes se ubicó en 1 114 puntos.



Mientras más alto el indicador, el país es considerado más riesgoso y, por ende, las tasas de interés que el mercado cobraría por otorgar financiamiento sería más alto.



Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cree que el mensaje del Fondo y la aprobación del documento ayudarán levemente a que los mercados e inversionistas mejoren su percepción del país.



Sin embargo, señala que aún hay incertidumbre en los mercados sobre cómo este Gobierno y el próximo manejarán las finanzas del país para pagar la obligaciones de deuda, reducir la brecha fiscal y generar un crecimiento económico.



Acuerdos



Remisión. La condonación de multas e intereses a 9 000 estudiantes con créditos educativos.



Microempresa. La creación de un régimen especial para facilitar la tributación de las micro-empresas.



Agricultores. Condonación de multas e intereses para los deudores del sector agrícola en la CFN y BanEcuador.



Impuestos. La eliminación del anticipo al impuesto a la renta y el IVA cero para insumos médicos y para enfermedades como la diabetes.



Desacuerdos

​

ICE. El Ejecutivo propone ICE a las fundas plásticas de manera gradual de USD 0,03 hasta llegar a USD 0,10. Algunos legisladores creen que para reducir el impacto ambiental el impuesto debería ser uno solo.



Telecomunicaciones. La bancada correísta rechaza que las empresas de telecomunicaiones devengen el 80% de lo que deberían pagar al Estado, si hacen inversiones en proyectos.



Impuestos. El PSC está en contra del alza de impuestos y la contribución a empresas que facturan más de USD 1 millón.