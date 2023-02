Guayaquil, en riesgo de quedarse sin recolección de basura por deuda

Guayaquil podría quedarse sin el servicio de recolección de basura, debido a la falta de pago a Urvaseo. Foto cortesía Urvaseo

Mario Naranjo, Editor

Guayaquil podría quedarse sin el servicio de recolección de basura, debido a la falta de pago a Urvaseo, empresa encargada de esta tarea.

Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, señaló que a la empresa se le debe una cifra superior a los USD 9 millones.

"Dos facturas de Urvaseo, de diciembre y enero que no se les ha podido pagar", señaló Álvarez.

Urvaseo firmó a finales del 2019 un contrato por USD 402 millones para encargarse del manejo de los desechos sólidos no peligrosos de la ciudad por los próximos siete años.

Volver al pasado

Una eventual falta de recolección de basura, volvería a la ciudad a inicios de los años 90. Los hermanos Abdalá y Elsa Bucaram fueron los alcaldes de una ciudad que tenía cerros de basura en las calles, con gallinazos y ratas hurgando los desechos.

En 1992 León Febres Cordero alcanzó la alcaldía de la ciudad y una de sus primeras acciones fue el manejo de la basura y el aseo de la ciudad. En los 31 años de gestión del Partido Social Cristianos el tema de la recolección de desechos no fue un problema, la ciudad lucía limpia en la mayoría de sectores.

El contrato de la basura

El contrato de prestación de servicios públicos de recolección, barrido y limpieza de vías públicas y transporte de desechos sólidos no peligrosos de Guayaquil establece un reajuste de precios en caso de incumplimiento.

La cláusula sexta del contrato señala que el municipio tiene 30 días para cancelar el servicio de recolección de basura, una vez que se hayan cumplido con los requisitos. Si no paga dentro de ese plazo, "tendrá que pagar la planilla con el reajuste de precios que corresponda".

Más allá de lo estipulado en el contrato, la demora en el pago, que está próxima a tres meses, y la abultada deuda tendrían a Urvaseo a un paso de paralizar el servicio, según personas allegadas al alcalde electo.

Se pidió la posición de la empresa respecto a ese tema, pero no se obtuvo una respuesta.

Situación alarmante

El tema de la deuda a la empresa encargada del manejo de la basura en Guayaquil es solamente uno de los problemas que debe afrontar la nueva administración.

Álvarez señaló que el cabildo solamente posee USD 3 millones de dólares y calificó de alarmante la situación.

"Vamos a buscar que el flujo no tenga afectaciones para que la obra no pare. Vamos a gestionar recursos, no nos asusta", señaló y dijo que pedirá información detallada en la comisión de transición.

Guillermo Lasso lo advirtió

El pasado miércoles 1 de febrero, el presidente Guillermo Lasso señaló que la actual administración municipal había "destrozado las finanzas" en los últimos cuatro años. El mandatario sostuvo que el cabildo buscaba recursos del Banco Ecuatoriano de Desarrollo (Bede), debido a la falta de efectivo.

"Nadie sabe, nadie, ¡nadie! dónde están los dineros del municipio de Guayaquil", señaló Lasso en esa oportunidad.